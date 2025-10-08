فولاد هرمزگان بدون بازی به دور سوم جام حذفی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود تیم‌های فولاد هرمزگان و سپیدرود رشت عصر سه‌شنبه در چارچوب مرحله دوم جام حذفی فوتبال کشور در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف یکدیگر بروند اما این دیدار به دلیل انصراف سپیدرود برگزار نشد.

بر اساس اعلام اعضای تیم سپیدرود، مشکلات مالی و اختلافات مالکیتی مانع از تأمین هزینه سفر و حضور این تیم در بندرعباس شد و در نهایت مسئولان باشگاه تصمیم به کناره‌گیری از رقابت‌ها گرفتند.

با این شرایط، فولاد هرمزگان طبق مقررات سازمان لیگ بدون انجام دیدار رسمی، راهی مرحله سوم جام حذفی شد؛ مرحله‌ای که تیم‌های دسته‌اولی نیز به آن اضافه خواهند شد.

طبق آیین‌نامه مسابقات، باشگاه سپیدرود رشت علاوه بر محرومیت از حضور در فصل آینده جام حذفی، مشمول جریمه نقدی از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نیز خواهد بود