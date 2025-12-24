به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه اقدامات انجامشده برای آمادهسازی ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس جهت میزبانی مسابقه جام حذفی کشور بین دو تیم فولاد هرمزگان و استقلال تهران، جلسهای به ریاست صادقیپور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر (مدیر و ناظر عالی کارگروه آمادهسازی)، مدیرکل ورزش و جوانان استان، مدیران شرکتها و باشگاههای مرتبط، شهرداری بندرعباس، شرکت توزیع برق و هیئت فوتبال استان برگزار شد.
این جلسه با محوریت بررسی روند پیشرفت رفع نواقص، اجرای مصوبات و گزارش اقدامات انجامشده از سوی مدیر و ناظر عالی کارگروه و تیمهای فنی تشکیل شد و آخرین وضعیت فعالیتهای در دست اجرا مورد ارزیابی قرار گرفت.
صادقیپور در این نشست با اشاره به تعویق زمان برگزاری دیدار جام حذفی بین تیمهای استقلال تهران و فولاد هرمزگان، این فرصت را مناسب برای تکمیل الزامات و نواقص اعلامی دانست و تأکید کرد: در حال حاضر فرآیند آمادهسازی ورزشگاه با هدف اخذ مجوز نهایی میزبانی، مطابق برنامه در حال انجام است.
بر اساس جمعبندی این جلسه، دستگاههای مسئول موظف شدند در چارچوب مصوبات پیشین و در بازه زمانی تعیینشده، اقدامات محوله را با سرعت و دقت لازم انجام داده و روند پیشرفت کار بهصورت مستمر و روزانه پایش شود.
نظر شما