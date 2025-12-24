  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۵۸

تداوم آماده‌سازی ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برای میزبانی جام حذفی کشور

بندرعباس - جلسه کارگروه ویژه آماده‌سازی ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس با هدف بررسی آخرین وضعیت رفع نواقص و اجرای الزامات میزبانی مسابقه جام حذفی کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس جهت میزبانی مسابقه جام حذفی کشور بین دو تیم فولاد هرمزگان و استقلال تهران، جلسه‌ای به ریاست صادقی‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر (مدیر و ناظر عالی کارگروه آماده‌سازی)، مدیرکل ورزش و جوانان استان، مدیران شرکت‌ها و باشگاه‌های مرتبط، شهرداری بندرعباس، شرکت توزیع برق و هیئت فوتبال استان برگزار شد.

این جلسه با محوریت بررسی روند پیشرفت رفع نواقص، اجرای مصوبات و گزارش اقدامات انجام‌شده از سوی مدیر و ناظر عالی کارگروه و تیم‌های فنی تشکیل شد و آخرین وضعیت فعالیت‌های در دست اجرا مورد ارزیابی قرار گرفت.

صادقی‌پور در این نشست با اشاره به تعویق زمان برگزاری دیدار جام حذفی بین تیم‌های استقلال تهران و فولاد هرمزگان، این فرصت را مناسب برای تکمیل الزامات و نواقص اعلامی دانست و تأکید کرد: در حال حاضر فرآیند آماده‌سازی ورزشگاه با هدف اخذ مجوز نهایی میزبانی، مطابق برنامه در حال انجام است.

بر اساس جمع‌بندی این جلسه، دستگاه‌های مسئول موظف شدند در چارچوب مصوبات پیشین و در بازه زمانی تعیین‌شده، اقدامات محوله را با سرعت و دقت لازم انجام داده و روند پیشرفت کار به‌صورت مستمر و روزانه پایش شود.

