خبرگزاری مهر، گروه استانها: مهرشهر که در سال ۱۳۸۵ به نقشه شهر بیرجند افزوده شد، امروز به یکی از پرجمعیتترین و پرتحولترین نقاط تبدیل شده است. منطقهای که پیش از الحاق، کمتر از ۲۰ خانوار را در خود جای داده بود، اکنون جمعیتی حدود ۵۰ هزار نفر دارد، رشدی چشمگیر که هم فرصت و هم چالش برای مدیران شهری و مردم به همراه داشته است.
به گفته مسئولان، افزایش ناگهانی جمعیت در مهرشهر باعث شده زیرساختها و خدمات عمومی نتوانند همپای این رشد توسعه یابند. از ورودی مهرشهر که با نابسامانیهای عمرانی روبهروست گرفته تا کمبود فضای سبز، همه نشانههایی از فشار بر منابع محدود شهری است.
در کنار آن، نبود مراکز خدمات درمانی ثابت مانند بیمارستان یا داروخانه شبانهروزی یکی از دغدغههای جدی اهالی محسوب میشود، موضوعی که در مواقع اضطراری آنان را ناچار به طی مسیر تا بیرجند میکند.
طی سالهای اخیر، دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری مهرشهر برای جبران عقبماندگیها گامهایی برداشتهاند. از احداث پارکها و خیابانهای جدید گرفته تا تلاش برای جذب اعتبارات ملی و استانی. با این حال، گستردگی مشکلات و محدودیت منابع مالی سبب شده که تلاشها همچنان پاسخگوی نیاز جمعیت رو به رشد منطقه نباشد.
موج چالشها با الحاق به بیرجند
فرماندار بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به الحاق روستای مهرشهر به این شهر بیان کرد: دستگاههای اجرایی برای توسعه زیرساختها و ارائه خدمات شهری در این منطقه تلاش گستردهای داشتهاند.
علی ناصری با بیان اینکه الحاق مهرشهر به شهر بیرجند مانند بسیاری الحاقهای مشابه، با چالشهایی همراه بود، افزود: شهرداری به عنوان متولی، با پهنهای مواجه بود که پیش از الحاق، بدون رعایت ضوابط شهری، بارگذاری و ساختوساز شده بود، در حالی که درآمدی از آن منطقه کسب نکرده بود.
وی با بیان اینکه شاید گفتنِ اینکه بالای ۸۰ درصد پروژههای شهر بیرجند در فاصله سالهای ۹۴ تا ۱۴۰۰ در منطقه مهرشهر تعریف شده، اغراق نباشد، افزود: شاخصها و زیربناها در این منطقه بسیار پایین بود و نیازمند توجه فوری است.
اقدامات ناتمام
فرماندار بیرجند با اشاره به اقدامات انجامشده در این منطقه، بیان کرد: کلنگزنی و احداث ۷ یا ۸ مدرسه با مشارکت خیرین، تکمیل و تحویل مدرسه سردار شهید سلیمانی پس از ۱۰ سال، و پیشرفت پروژهای دیگر با همکاری آستان قدس رضوی از جمله اقدامات حوزه آموزشی است.
وی ادامه داد: جانمایی و ایجاد مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره چهار و راهاندازی کتابخانهای مناسب با مشارکت مسجد جامع، اتمام پروژه فاضلاب (به عنوان یکی از اولین سایتهای آغازکننده) و احداث مخزن ذخیره آب جدید در سالهای ۹۸ یا ۹۹ از دیگر خدمات انجام شده است.
به گفته ناصری، کلنگزنی یک درمانگاه (پلیکلینیک) در بهمن ۹۸ با مشارکت خیر و دانشگاه علوم پزشکی که به دلیل شیوع کرونا متوقف شد، از دیگر اقدامات انجام شده است.
وی با بیان اینکه پیگیریهای جدیدی با سازمان تأمین اجتماعی برای احیای این پروژه در جریان است، افزود: بهرهبرداری از یک مرکز بزرگ ورزشی در ورودی مشهد از دیگر خدمات انجام شده طی سالهای گذشته بوده است.
احداث ورودی دوم، مهمترین نیاز مهرشهر
ناصری بیان کرد: جمعیت مهرشهر که پیش از الحاق جمعیت اندکی داشت، امروز به حدود ۵۰ هزار نفر بالغ شده و افزایش جمعیت، ارائه تمام خدمات متناسب با آن را با چالشهایی مانند کمبود اعتبارات مواجه کرده است.
وی مهمترین نیاز کنونی مهرشهر را «احداث ورودی دوم» عنوان کرد و گفت: طرح این ورودی در سال ۹۸ آغاز و اقدامات اولیهای انجام شد، اما متأسفانه ادامه نیافت.
فرماندار بیرجند ادامه داد: این موضوع در جلسات پیگیری مصوبات سفر استاندار و در ستاد توسعه مشهد مطرح شده و پیگیری میشود.
وی تأکید کرد: با همکاری دستگاههایی مانند راه و شهرسازی و شهرداری، امیدواریم معضلات مهرشهر در حوزه ورودی و سایر زیرساختها به زودی مرتفع شود.
مردم مهرشهر امیدوارند با همافزایی و برنامهریزی دقیق دستگاهها، این منطقه، یکی از نقاط نمونه شهری شود و توسعه متوازن، عدالت خدماتی و زیبایی محیطی به طور واقعی محقق گردد.
