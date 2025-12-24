ناصری: ۱۱۴ کیلوگرم مواد مخدر در بیرجند کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری صبح چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، از کشف بیش از ۱۱۴ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۸۰۸ نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری پنج جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان در سال جاری گفت: مصوبات این جلسات به‌صورت جدی پیگیری شده و نتایج ملموسی در حوزه کشفیات و پاکسازی پاتوق‌ها حاصل شده است.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه ۵۰۰ نفر از مفسدان و معتادان متجاهر شناسایی و دستگیر شده‌اند و برخورد قانونی با ۹۹ نفر توزیع‌کننده و ۵۳ نفر خرده‌فروش مواد مخدر انجام شده است، افزود: همچنین تقریباً تمامی پاتوق‌های مصرف مواد مخدر در سطح شهر پاکسازی و برای ۱۶ مورد احکام قضایی صادر شده است.

ناصری با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد دستگیری‌ها مربوط به معتادان متجاهر است، گفت: همراهی ویژه دستگاه قضایی و معرفی قاضی اختصاصی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها ضروری است.

وی همچنین به اجرای طرح آموزشی و پیشگیرانه «یاریگران زندگی» در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اشاره کرد و گفت: این طرح با مشارکت امامان جماعت، شوراهای اسلامی، مدارس، خانه‌های بهداشت و بسیج اجرایی شده و با استقبال خوب مردم مواجه بوده است.

فرماندار بیرجند درباره وضعیت درمان معتادان گفت: بیش از ۶۰ درصد مراکز درمان اعتیاد استان در شهرستان فعال هستند و در مجموع حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ نفر از خدمات مراکز دولتی و خصوصی درمان اعتیاد استفاده می‌کنند که این آمار نسبت به چهار سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.

وی بر لزوم بررسی علمی افزایش مراجعات به مراکز درمانی توسط دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد تا از تبدیل این مراکز به فعالیت صرفاً اقتصادی جلوگیری شود.

ناصری راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ در شهرستان بیرجند را ضروری دانست و گفت: ایجاد این مرکز نقش مهمی در ساماندهی معتادان متجاهر و ارتقای امنیت و سلامت اجتماعی شهر خواهد داشت.