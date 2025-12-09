تشخیص بیماری کبد چرب با هوش مصنوعی در آمریکا تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اکنون این ابزار به طور عمومی در دسترس است تا در هرگونه برنامه توسعه دارو در چارچوب کاربرد تأیید شده، مورد استفاده قرار گیرد. سیستم مذکور که مبتنی بر ابر است AIM-NASH نام دارد و عکسهای بافت کبد را برای کمک به ارزیابی علائم بیماری مانند تجمیع چربی، التهاب و اسکار توسط پزشکان، تحلیل میکند.
به گفته سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)، انتظار میرود این ابزار روند آزمایشهای بالینی برای بیماری «استئاتوهپاتیت مرتبط با اختلال متابولیک» یا MASH را تسهیل کند. این بیماری که میلیونها آمریکایی را تحت تأثیر قرار میدهد، ممکن است به نارسایی کبد منجر شود.
هم اکنون چند کارشناس به طور مستقل بیوپسی های کبد را بررسی میکنند. این فرایند کند و گاهی اوقات ناهماهنگ است. اما این ابزار به استانداردسازی ارزیابی کمک میکند و مدت زمان و منابع مورد نیاز برای ارائه درمانهای MASH به بیماران را کاهش میدهد.
این درحالی است که توسعه دهندگان دارو به طور روزافزونی از فناوریهای هوش مصنوعی استفاده میکنند و کارشناسان صنعت نیز معتقدند چنین روشهایی مدت زمان توسعه دارو و هزینههای آنها طی سه تا پنج سال حداقل نصف میکنند.
ابزار AIM-NASH از الگوریتمهای هوش مصنوعی برای تحلیل عکس بیوپسی های کبد و ارائه نمره براساس سیستم امتیاز دهی استاندارد استفاده میکند. این اطلاعات برای تفسیر نهایی به پزشکان ارجاع میشود.
سازمان غذا و دارو اعلام کرد این تأییدیه بر اساس تحقیقاتی صادر شده که نشان میدهند نتایج بهدستآمده با کمک AIM-NASH قابل مقایسه با ارزیابیهای انجامشده توسط کارشناسان فردی است.
