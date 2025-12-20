هپاتیت سی ظرف ۱۵ دقیقه شناسایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هپاتیت سی یک ویروس کوچک با تأثیرگذاری بسیار بالا است. این یک ویروس آر ان ای کوچک است که از طریق خون گسترش مییابد و کبد را مبتلا میکند. هرچند علم پزشکی امروزی قادر به درمان هپاتیت سی است اما این بیمار یک چالش مهم سلامتی در سراسر جهان به حساب میآید. حدود ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان با این نوع عفونت زندگی میکنند و سالانه ۲۴۲ هزار نفر به دلیل ابتلاء به آن میمیرند زیرا عفونت بلند مدت روی کبد اسکار ایجاد میکند یا به سرطان کبد منجر میشود.
اکنون یک تست سریع و تأیید شده توسط سازمان و غذا و دارو آمریکا برای ردیابی ویروس هپاتیت سی وجود دارد. اما در اینجا نکتهای نهفته است. اگر نتیجه این تست منفی باشد، ممکن است یک ساعت طول بکشد تا دستگاه آن را تأیید کند. این مدت زمانی طولانیتر از ویزیت معمول در مطب پزشک یا مراکز درمان سومصرف مواد است که بیشتر اوقات افراد چنین مدت زمانی را منتظر نمیمانند. از آنجا که آزمایش تأیید نهایی باید در آزمایشگاه انجام شود، بسیاری از افراد هرگز این فرآیند را به طور کامل طی نمیکنند. این تأخیر باعث میشود که آنها نتوانند به سرعت درمان را شروع کنند، به خصوص کسانی که از قبل با موانعی در دریافت مراقبت مواجه هستند.
اکنون محققان دانشگاه نورث ایسترن یک تست سریع برای ردیابی هپاتیت سی ابداع کرده اند. این تست را راحت میتوان استفاده کرد، حساسیت بالایی دارد و برای استفاده در محل در اماکنی مانند کلینیک هاو طرحهایی در مناطق دور افتاده کارآمد است. نتایج تست فقط در ۱۵ دقیقه مشخص میشود که ۷۵ درصد سریعتر از تست مولکولی سریع HCV است. چنین سرعتی نه تنها مناسب است بلکه کل فرایند را تغییر میدهد و پزشکان میتوانند در یک ویزیت بیماری را تشخیص دهند و درمان را آغاز کنند.
سالی مک فال مؤلف این پژوهش در این باره میگوید: ما توانستیم یک تست تشخیصی بسازیم که در محل درمان طی ویزیت پزشک به کار میرود و امکان تشخیص و درمان در یک روز را فراهم میکند. پژوهشگران در تحقیقی مستقل در دانشگاه جان هاپکینز روی ۹۷ نمونه هپاتیت سی مثبت و ۲۰ تست هپاتیت سی منفی آزمایش شد و نتایج به دست آمده با تستهای آزمایشگاهی کاملاً مطابقت داشتند.
این تست به اندازهای حساس و دقیق است که تمام شش ژنوتایپ اصلی هپاتیت سی را ردیابی کند و میتوان آن را روی تمام نمونههای خون و پلاسما اجرا کرد.
