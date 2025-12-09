  1. استانها
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

پنجره مهر؛

تداوم بارش برف در مناطق مختلف آذربایجان غربی

ارومیه- بارش باران و برف امروز سه‌شنبه در مناطق مختلف آذربایجان غربی ادامه دارد.

