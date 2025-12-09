https://mehrnews.com/x39PtW ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸ کد خبر 6683106 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸ پنجره مهر؛ تداوم بارش برف در مناطق مختلف آذربایجان غربی ارومیه- بارش باران و برف امروز سهشنبه در مناطق مختلف آذربایجان غربی ادامه دارد. دریافت 48 MB کد خبر 6683106 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در روستای قرهبابا پاسی: ۷۰ خودروی گرفتار در برف اشنویه نجات یافتند بارش برف پاییزی در هشترود کمبود ۱۳۸ میلیمتری بارش در کهگیلویه و بویراحمد؛آغاز بارش ها از سه شنبه بارش اولین برف سال ۱۴۰۴ در منطقه تیکمه داش رستگاری: بارش ها در آذربایجان غربی ۲۱.۹ میلیمتر افزایش یافت برچسبها بارش برف آب و هوا جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی
