  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

بارش اولین برف سال ۱۴۰۴ در منطقه تیکمه داش

بارش اولین برف سال ۱۴۰۴ در منطقه تیکمه داش

بستان آباد- اولین برف سال ۱۴۰۴ در منطقه تیکمه داش شهرستان بستان آباد آغاز شد.

دریافت 11 MB
کد خبر 6682889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها