https://mehrnews.com/x39Ppw ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱ کد خبر 6682889 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱ بارش اولین برف سال ۱۴۰۴ در منطقه تیکمه داش بستان آباد- اولین برف سال ۱۴۰۴ در منطقه تیکمه داش شهرستان بستان آباد آغاز شد. دریافت 11 MB کد خبر 6682889 کپی شد مطالب مرتبط تبریز زیر باران؛ هوای تازه بعد از روزهای آلوده بارش برف در روستای قرهبابا چرا باران هوای تبریز را پاک نکرد؟ بارش برف پاییزی در هشترود بارش باران در بستان آباد وضعیت تردد در جاده قدیم بستانآباد به تبریز درپی بارش برف تداوم بارش برف در مناطق مختلف آذربایجان غربی بارش برف چهره بستانآباد را سفیدپوش و زمستانی کرد برچسبها بارش برف برف شهرستان بستان آباد
نظر شما