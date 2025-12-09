رستگاری: بارش ها در آذربایجان غربی ۲۱.۹ میلیمتر افزایش یافت

مجید رستگاری گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بارش‌های استان اعلام کرد که سامانه بارشی فعال طی روزهای ۱۵ تا ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ موجب افزایش متوسط ۲۱.۹ میلی‌متری بارش در سطح استان شده است.

وی مجموع بارش‌ها از ابتدای سال آبی تاکنون در استان را ۵۰.۴ میلی‌متر اعلام کرد و افزود: با وجود بارش‌های اخیر همچنان شاهد کاهش ۳۹.۱ درصدی بارش‌ها در استان هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با ابراز خرسندی از بهبود وضعیت منابع آبی استان در روزهای اخیر اظهار کرد: سامانه اخیر نقش مهم و مؤثری در بهبود رطوبت خاک، تقویت جریان‌های سطحی و تغذیه تدریجی آبخوان‌ها داشته است.

رستگاری با اشاره به ایستگاه‌هایی که بیشترین بارش را ثبت کرده‌اند افزود: ایستگاه پل سردشت با ۸۸.۵ میلی‌متر بیشترین بارش را تجربه کرده است. پس از آن، ایستگاه پیرانشهر با ۵۶.۷ میلی‌متر، ایستگاه بی بکران ارومیه با ۴۷ میلی‌متر، ایستگاه کمپ ارومیه با ۳۶ میلی‌متر و ایستگاه مرز سرو با ۳۳ میلی‌متر قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تأکید کرد: استمرار سامانه‌های بارشی در هفته‌های آینده می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود وضعیت آبی استان داشته باشد و مجموعه شرکت پایش دقیق بارش‌ها و تحلیل داده‌ها را به‌صورت مستمر دنبال خواهد کرد.