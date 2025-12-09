https://mehrnews.com/x39Pt4 ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸ کد خبر 6683063 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸ بارش برف پاییزی در هشترود تبریز- شهرستان هشترود امروز شاهد اولین بارش برف پاییزی بود. دریافت 10 MB کد خبر 6683063 کپی شد مطالب مرتبط اولین برف سال، مدارس بستان آباد و تیکمهداش را به تعطیلی کشاند بارش اولین برف سال ۱۴۰۴ در منطقه تیکمه داش تداوم بارش برف در مناطق مختلف آذربایجان غربی آبراهه: محورهای مواصلاتی آذربایجان شرقی لغزنده است وضعیت تردد در جاده قدیم بستانآباد به تبریز درپی بارش برف تجهیز ۳۰۰ دستگاه و ۵.۵ میلیون لیتر محلول یخزدا برای زمستان در تبریز پاسی: ۷۰ خودروی گرفتار در برف اشنویه نجات یافتند بارش برف چهره بستانآباد را سفیدپوش و زمستانی کرد رستگاری: میانگین بارشهای آبان ماه در آذربایجان غربی به۵۴.۸میلیمتر رسید رستگاری: بارش ها در آذربایجان غربی ۲۱.۹ میلیمتر افزایش یافت برچسبها هشترود تبریز بارش برف
نظر شما