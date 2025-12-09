  1. استانها
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

بارش برف پاییزی در هشترود

تبریز- شهرستان هشترود امروز شاهد اولین بارش برف پاییزی بود.

