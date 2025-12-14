مجید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بارش‌های اخیر در استان با اشاره به نتایج پایش‌های انجام‌شده بر اساس تصاویر ماهواره‌ای مورخ ۲۳ آذر ۱۴۰۴، وضعیت پوشش برفی حوضه‌های آبریز استان و حوضه دریاچه ارومیه را تشریح کرد.

وی گفت: بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، میزان پوشش برف در سطح استان آذربایجان غربی به ۱۰ هزار و ۷۷۵ کیلومتر مربع رسیده است که نشان‌دهنده گسترش مناسب پوشش برفی در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی افزود: در این میان، حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۶ هزار و ۴۳۰ کیلومتر مربع، بیشترین سهم از پوشش برفی استان را به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: میزان پوشش برف در حوضه ارس ۲ هزار و ۷۱۷ کیلومتر مربع و در حوضه‌های مرزی غرب استان یک‌هزار و ۶۲۸ کیلومتر مربع برآورد شده است.

رستگاری با اشاره به وضعیت پوشش برفی کل حوضه دریاچه ارومیه تصریح کرد: در بخش واقع در استان کردستان، پوشش برفی حوضه دریاچه ارومیه ۳ هزار و ۲۶۹ کیلومتر مربع و در بخش واقع در استان آذربایجان شرقی ۶ هزار و ۴۲۹ کیلومتر مربع ثبت شده است که در مجموع، پوشش برفی کل حوضه دریاچه ارومیه به ۱۶ هزار و ۱۲۸ کیلومتر مربع می‌رسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی تأکید کرد: پوشش برفی مناسب در حوضه‌های آبریز، به‌ویژه حوضه دریاچه ارومیه، نقش مؤثری در تأمین رواناب‌ها، تغذیه منابع آب سطحی و زیرزمینی و بهبود شرایط آبی در ماه‌های آینده دارد و پایش مستمر ذخایر برفی، از اولویت‌های اصلی مدیریت منابع آب استان به شمار می‌رود.