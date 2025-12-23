رمضانخانی: تحولی چشمگیر در حوزه فرهنگی و ورزشی صباشهر رقم خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رمضانخانی، در مراسم تجلیل از نویسندگان صباشهری و رونمایی از پلتفرم «صباشهر من» با اشاره به اقدامات و مصوبات فرهنگی دوره ششم شورای شهر، این مصوبات را محرک توسعه فرهنگی و افزایش نشاط اجتماعی در صباشهر دانست.

رمضانخانی در ادامه اظهار کرد: در دوره ششم شورای اسلامی شهر، تحولی چشمگیر در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی رقم خورده است که حاصل برگزاری منظم جلسات کمیسیون فرهنگی و تصویب مصوبات اثربخش بوده است.

وی افزود: این مصوبات در نهایت به اجرای برنامه‌های فاخر فرهنگی و ورزشی انجامیده و نقش مؤثری در ایجاد شور، نشاط و شادابی در میان شهروندان صباشهری ایفا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر صباشهر، تجلیل از نویسندگان این شهر را گامی مهم در حمایت از فعالان عرصه فرهنگ و ادب عنوان کرد و گفت: نویسندگان صباشهر همچون خورشیدی هستند که می‌توانند روشنی‌بخش مسیر نسل‌های آینده باشند.

رمضانخانی با اشاره به رونمایی از پلتفرم «صباشهر من» که همزمان با سالروز میلاد امام محمد باقر (ع) در فرهنگسرای بصیرت معرفی شد، تصریح کرد: در این پلتفرم موضوعات فرهنگی، همچنین بهره‌برداری بهینه از فرهنگسراها و اماکن ورزشی شهر پیش‌بینی شده است.

وی در پایان از تلاش‌های تمامی دست‌اندرکاران اجرای برنامه‌های فرهنگی در صباشهر از جمله اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر، شهردار، امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی، حوزه مقاومت بسیج و معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قدردانی کرد.