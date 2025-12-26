نجات سه بیمار با پرواز اورژانس هوایی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه مهر سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی هرمزگان از انجام دو مأموریت موفق بالگرد اورژانس هوایی بندرعباس و انتقال سه بیمار بدحال در مدت ۴۸ ساعت خبر داد.

خوانچه‌مهر گفت: در نخستین مأموریت و به دنبال اعلام نیاز بیمارستان میناب، مقارن ساعت ۱۵، دو بیمار شامل مرد ۳۷ ساله مبتلا به سیکل سل با کاهش سطح هوشیاری و کودک ۱۲ ساله با هیدرونفروز پس از هماهنگی‌های پروازی توسط تیم درمانی بالگرد منتقل شدند.

وی افزود: مراقبت‌های حیاتی و مانیتورینگ مستمر توسط کادر پرواز انجام و هر دو بیمار برای ادامه درمان به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس تحویل شدند.

به گفته سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی هرمزگان؛ در دومین پرواز امدادی، سوم دی‌ماه، مرد ۶۵ ساله دچار خونریزی گوارشی بنا به تشخیص پزشکان بیمارستان شهدای بندرلنگه نیازمند انتقال فوری تشخیص داده شد و پس از دریافت مراقبت‌های اولیه و پایش علائم، با بالگرد اورژانس به بندرعباس اعزام شد.

یاسر خوانچه‌مهر با تأکید بر اهمیت این پروازها گفت: اورژانس هوایی در استان پهناوری مانند هرمزگان یک مسیر کمکی نیست؛ بلکه شریان حیاتی نجات بیماران است. انتقال سریع بیماران بدحال اثر مستقیم بر افزایش شانس بقا و کیفیت درمان دارد.

وی در پایان با اشاره به نقش این خدمات در تحقق عدالت سلامت افزود: این مأموریت‌ها نشان داد که ناوگان اورژانس هوایی، ستون اصلی ارائه خدمات فوریتی به مناطق دورافتاده و یک ابزار حیاتی برای حفظ جان بیماران در هرمزگان است.