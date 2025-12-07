  1. جامعه
پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به دانشجویان و نخبگان

معاون امور فرهنگی کمیته امداد از پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به دانشجویان و نخبگان تحت حمایت این کمیته در ۸ ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی متقی‌فر، معاون امور فرهنگی کمیته امداد گفت: در حال حاضر ۳۱ هزار دختر و حدود ۱۴ هزار پسر در مقاطع مختلف تحصیلات دانشگاهی، تحت پوشش خدمات کمیته امداد هستند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد با بیان اینکه این خدمات در ۳۱ استان کشور، با تمرکز بر مناطق محروم و کم‌برخوردار ارائه شده است، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۸ هزار نفر از این دانشجویان از مناطق روستایی و ۱۳ هزار نفر از مناطق شهری هستند.

وی با تاکید بر اینکه فراهم کردن زمینه بهره‌مندی از وام مازاد شهریه صندوق رفاه دانشجویان در هر ترم تحصیلی از دیگر خدمات کمیته امداد به دانشجویان تحت حمایت است، اظهار کرد: بیش از هزار نفر از دانشجویان تحت حمایت در مقطع دکتری و حدود ۲ هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد مشغول تحصیل هستند.

متقی‌فر ادامه داد: پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی روزانه، حمایت‌های آموزشی و تهیه کتاب درسی و کمک درسی و برگزاری دوره‌های کارآفرینی، مهارتی و هوش مصنوعی از دیگر خدمات کمیته امداد در حوزه دانشجویی است.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد خاطرنشان کرد: این اقدامات، نقش مؤثری در کاهش بار مالی خانواده‌ها، تقویت روحیه تحصیلی و ارتقای شاخص‌های عدالت آموزشی در کشور داشته است.

