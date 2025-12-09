  1. دين، حوزه، انديشه
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

فقه و متاورس، چالش‌ها و چارچوب‌های شرعی

نشست «ابعاد فقهی فناوری متاورس» روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «ابعاد فقهی فناوری متاورس» به مناسبت هفته پژوهش از سوی مرکز مطالعات فضای مجازی و هوش مصنوعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با مشارکت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام علی نهاوندی به عنوان ارائه دهنده و دبیری علمی حمید محسنی سخنرانی خواهند و به طرح موضوع می‌پردازند.

این نشست روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۳:۳۰ به نشانی قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود. همچنین علاقه مندان به حضور مجازی نیز می‌توانند از طریق لینک skyroom.online/ch/iict/cyber در نشست شرکت کنند.

سیده فاطمه سادات کیایی

