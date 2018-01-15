به گزارش خبرگزاری مهر، به همت گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران، هفتمین نشست علمی تخصصی از سلسله نشست‌های چهارمین همایش ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت‌های فرهنگی با موضوع «آثار مجازی شدن بر کیفیت محصولات فرهنگی» برگزار می‌شود.

در این نشست علمی فرشاد مهدی‌پور رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه مطلب می‌پردازد.

نشست «آثار مجازی شدن بر کیفیت محصولات فرهنگی» با نقد سید آرش وکیلیان، دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی و مسول تدوین سیاست‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی و حجت الاسلام و المسلمین سعید سالاریان محقق حوزه و رییس حوزه ریاست مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، همراه است.

دبیری علمی این نشست نیز بر عهده احسان کیانخواه است.

هفتمین نشست علمی تخصصی مرتبط با چهارمین همایش ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت‌های فرهنگی با موضوع «آثار مجازی شدن بر کیفیت محصولات فرهنگی» دوشنبه ۲۵ دی‌ماه از ساعت ۱۴در سالن جلسات حوزه ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان احمدقصیر، کوچه پژوهشگاه(دوم)، شماره ۲ برگزار می‌شود.