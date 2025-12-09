به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود گفت: از روز اول بنا بود مجلس و دولت در مسیر تحقق عدالت حکمرانی، استقرار آن و رفع تبعیض گام بردارند و هدف نهایی که رساندن جامعه به مرحله‌ای است که همه عبد خدا باشند، دنبال شود. اما امروز باید بیاندیشیم تا چه اندازه به این اهداف رسیده‌ایم.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس افزود: تا رسیدن به عدالت و رفع تبعیض مسیر طولانی در پیش است و تحمل مشقت‌ها در این مسیر لازم است.

وی در ادامه گفت: فساد در سیستم اداری قابل قبول نیست. با انکار فساد، فساد ریشه‌کن نمی‌شود بلکه تقویت می‌شود. امروز در سیستم بانکی، صادرات و واردات، قاچاق سوخت، مسائل مربوط به نهاده‌ها، بانک‌ها همچون بانک آینده و خودروهای شوتی، وضعیت نابسامان اقتصادی و فساد قابل مشاهده است.

نقدعلی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب یگانه راه غلبه بر مشکلات را قوی شدن دانسته‌اند و این مسیر از جلوگیری از فساد می‌گذرد، تأکید کرد: ما باید ساختارهای فاسد را بزداییم و قوانین اجرا نشده را اعمال یا در صورت نیاز اصلاح کنیم. روزانه ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت انجام می‌شود و متأسفانه دولت به جای جلوگیری، مسیر گران کردن بنزین را انتخاب کرده است.

وی ادامه داد: امروز به اندازه کافی ارز برای تأمین نهاده دامی نداریم، در حالی که شاهد وفور واردات اقلام غیرضروری از جمله میوه‌های استوایی، گوشی‌های همراه و لوازم آرایشی هستیم. چه دستی در کار است که هر روز نرخ ارز و سکه افزایش می‌یابد؟

وی تقویت فرهنگ اسلامی را از لوازم اقتدار دانست و افزود: جلوه‌های کشف حجاب، تبرج و برهنگی غیرقابل تحمل شده و مسئولان، رؤسای قوا، ارکان قضائی و انتظامی صرفاً به گفتاردرمانی اکتفا می‌کنند و اخیراً رسانه‌درمانی نیز اضافه شده است. ما از سستی در ولنگاری و جلوه‌های خلاف شرع اعلام برائت کرده‌ایم و بارها گفته‌ایم قوای مقننه، مجریه و قضائیه همگی تقصیرکاریم.

وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور معتقد است با اقناع می‌توان جلوی بی‌حجابی را گرفت؛ این کافی نیست. آیات متعددی در امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد و نهج‌البلاغه نیز بر آن تأکید دارد. به جز این، با یکی از خانم‌هایی که فرزند شهید است و اقدام به نهی از منکر کرده، برخورد قضائی شده است.

نماینده خمینی‌شهر تأکید کرد: همه باید برای جلوگیری از دست رفتن آرمان‌های انقلاب به میدان بیایند؛ از مراجع تقلید، انقلابیون و رزمندگان بخواهیم از مسئولان بخواهند با جلوه‌های ناهنجاری، از جمله کشف حجاب، مقابله کنند. در غیر این صورت، این موج توطئه ستون‌ها و پایه‌های انقلاب را هدف گرفته و قصد دارد ماهیت انقلاب را تغییر دهد و فرهنگ طاغوت را بر کشور مسلط کند.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در پایان خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس تأکید کرد: قانون عفاف و حجاب که در مجلس تصویب شده است را اجرا کنید تا بیش از این شاهد جلوه‌های برهنگی در کشور نباشیم و اجازه ندهید دل مؤمنان و دغدغه‌مندان به درد بیاید.