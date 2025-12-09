خضریان: افزایش ۲۰ درصدی حقوق با تورم همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۸ آذرماه) مجلس با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، اظهار کرد: پس از رسوایی بانک آینده و زلزله تورمی ناشی از آن، امروز شاهد زخمی تازه بر پیکر اقتصاد رنجدیده کشور هستیم؛ فسادی که در سال ۱۴۰۲ از دل شرکت «لیزینگ رایان سایپا» سر برآورده است.
خضریان تصریح کرد: در این پرونده فردی به نام هادی حسنزاده امیری —خواهرزاده صالحیامیری، وزیر گردشگری— که سالها در فهرست اَبَربدهکاران بانکهای دی، توسعه تعاون و ملی دیده میشد، با ایجاد شبکهای از شرکتهای پوششی و صوری، اقداماتی انجام داده که سرمنشأ آنها به شرکت «خونهبهخونه» میرسد.
وی ادامه داد: بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تحت عناوینی از جمله «لیزینگ برنج» دریافت شده است، آن هم برای ۱۵ هزار تن برنج که نه مبدا و مقصد مشخص دارد و نه این تسهیلات برای تولید یا اشتغال استفاده شده است. همچنین با بهانهتراشی و انحلال ساختگی شرکتها، بدهکاران از پرداخت دیون خود استنکاف میکنند.
نماینده مردم تهران از رئیس دستگاه قضائی خواست با ورود فوری و صدور دستور قاطع، ضابطان و واحدهای مرتبط قوه قضائیه را مکلف کنید تا بدون هیچ ملاحظهای با این پرونده برخورد شود. همچنین نهادهای امنیتی بررسی کنند که این حجم برنج اکنون کجاست و منابع مالی خارجشده از شرکتها به چه مسیری رفته است.
خضریان در پایان خطاب به رئیس جمهور گفت: تورم در کشور در بسیاری موارد بالای ۵۰ درصد است. عدد ۲۰ درصدی که برای افزایش حقوق مردم در نظر گرفته شده، از کجا آمده است؟ خواهشمندم این موضوع اصلاح شود.
