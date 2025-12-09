حجت الاسلام حسین جلالی عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نامه ۱۸۰ اقتصادان و استاد دانشگاه برای حذف بودجه فرهنگی برخی نهادها و سازمانها، گفت: حقیقتاً مظلومترین بخش در جمهوری اسلامی، «فرهنگ» است و دیواری کوتاهتر از فرهنگ پیدا نمیشود و هر کجا با مشکلی مواجه میشوند، سعی میکنند فرافکنی کنند.
وی افزود: در حوزه فرهنگ نیز هرگاه موضوعی را مطرح میکنند منظورشان فرهنگ ارزشی در تراز جمهوری اسلامی است و الا دیگر بخشها مانند ماراتن کیش مدّ نظرشان نیست.
بودجه فرهنگی در زمان مجلس یازدهم حدود هفتدهم درصد بودجه کشور بود
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به یاد دارم در دوره مجلس یازدهم، بودجه فرهنگی کل کشور که منظور از فرهنگی همان ساختارهای اداری وزارت ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و گردشگری، صدا و سیما، نهاد کتابخانهها و وزارت ارشاد است حدود هفتدهم درصد بودجه کشور بود که این میزان بسیار ناچیز است. این مقدار هم بیشتر در حد حقوق و مزایا مطرح میشود و چیز قابل توجهی در اختیار فرهنگ قرار نمیگیرد تا بتوانند آن را توزیع کنند.
حجت الاسلام جلالی عنوان کرد: برخی برای جبران ضعف مدیریت خود، توپ را به میدان فرهنگ میاندازند و میگویند بودجهخوری فرهنگ بالاست؛ در حالی که بودجهای اختصاص پیدا نکرده و آنچه هم تخصیص داده میشود صرفاً به کارمندان مراکز داده میشود. در عین حال باید پرسید اکنون نهاد کتابخانهها از مظلومترین نهادهاست؛ فرهنگ مطالعه در کشور ما چقدر رایج است؟ ۶۵۰۰ کارمند دارند که حقوقشان بسیار پایین است و امکانات فرهنگی نیز در اختیارشان قرار نمیگیرد، پس چرا مسئله حل نمیشود؟
نمیتوانیم مشکلات معیشتی را با آدرس غلط دادن و انداختن توپ در زمین فرهنگ حل کنیم
نماینده سابق رفسنجان و انار در مجلس افزود: ما نمیتوانیم اقتصاد و مشکلات معیشتی را با آدرس غلط دادن و انداختن توپ در زمین فرهنگ حل کنیم. مافیاهایی که در شرکتهای خصوصی و شبهدولتی وجود دارد باید حل شود؛ مسئله فولاد، آلومینیوم و صنایعی که محصولاتشان را صادر میکنند و میخواهند نرخ ارز به ۱۵۰ تومان برسد تا دلار را گران بفروشند و بگویند ارزش افزوده و سودآوری داشتهاند و سهامداران را پولدار کنند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بانکهای خصوصی ببینید چه میگذرد؛ این همه ناترازی در بانکهای خصوصی را میخواهند چه کنند؟ باید اینها حل شود. در بحث دلار، قیمت روزبهروز افزایش پیدا میکند؛ مدیریت کشور ضعیف شده، اقتصاد و بازار رها شده و نظارت مؤثر وجود ندارد. با این همه گرفتاری اقتصادی، به جای حل مسائل کلان، بخش مظلوم فرهنگی را قربانی میکنند و با طرح مسائل حاشیهای در پی انحراف افکار عمومی هستند تا ضعف مدیریت خود را پنهان کنند.
نظر شما