رسایی: مردم انتظار دارند بنیه دفاعی کشور تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید رسایی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، طی تذکری شفاهی گفت: طبق سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب و بر اساس قانون برنامه، حداقل ۵ درصد از منابع بودجه عمومی و تا هر میزان که نیاز باشد باید به تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص یابد. این موضوع جدا از حقوق نیروهای مسلح است که باید ۱/۲ درصد بیش از سایر کارکنان دولت افزایش یابد؛ علیرغم تأکیدات صریح رئیسجمهور، تصویب شورای هماهنگی دولت و امکان تهاتر نفت توسط نیروهای مسلح، متأسفانه اجرای کامل این احکام مشاهده نمیشود.
رسایی تصریح کرد: با وجود دستور صریح رهبر انقلاب مبنی بر تخصیص کامل بودجه بنیه دفاعی و اینکه تقسیم این بودجه باید در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح باشد، چرا رئیس سازمان برنامه و بودجه کارشکنی میکنند؟ چرا هر بار به بهانهای از اجرای این تکلیف قانونی سرباز میزند و دستورات را با تأخیر مواجه میکند؟
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: هیئترئیسه مجلس جلسهای با حضور مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح برگزار کند تا حرف دل آنها شنیده شود. چرا اجازه نمیدهید بودجه دفاعی در مسیر خودش قرار بگیرد؟ مردم میخواهند توان دفاعی کشور تقویت شود تا اگر کسی قصد تعرض داشت، بخش دفاعی کشور، سیلی محکمی به دشمن وارد کند.
رسایی همچنین گفت: متأسفانه امروز برخی به نام مردم، با دوگانهسازی «موشک _ مردم» در فضای مجازی اقدام به انتشار توییت میکنند.
