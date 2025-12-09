توکلی زاده: بسیج باید صیانت کننده اتحاد مقدس باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین توکلیزاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه نظام سلطه طی بیست سال برای این مواجهه برنامهریزی کرده بود، گفت: دشمن همه توانمندیهای خود را به میدان آورد تا در یک مقطع مشخص کار ایران را یکسره کند. حتی رژیم صهیونیستی دست به تغییر استراتژی زد و جنگ فرسایشی و حذف رهبران مقاومت را در دستور کار قرار داد، هرچند هزینههای سنگینی برای آن متحمل شد.
وی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) مدلی نو از حکمرانی دینی بنا نهاد که غرب را به هراس انداخت، افزود: غرب معتقد بود حکومت دینی و اسلام سیاسی اگر قدرت نظامی پیدا کند، برای غرب چالشزا میشود. همینجا بود که دشمن دچار همان خطای محاسباتی شد که رهبر معظم انقلاب بارها درباره آن مطالب را بیان فرمودند؛ آنها جامعه ایران و توان مقاومت ملت را اشتباه فهمیدند و در نتیجه در تحلیل صحنه و برآورد نتیجه جنگ دچار شکست شدند.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه در دوران تحریم، دشمن همه ورودیهای فناوری را بست، اما ایران با تکیه بر توان داخلی از تمام لایههای پدافندی عبور کرد، خاطرنشان کرد: در این نبرد، اتفاقی بزرگ رقم خورد؛ روایتی از پیروزی که هنوز در ذهن مخاطبان جهان بهدرستی ننشسته است. جنگ روایت، خود یک جنگ است و ما باید در این میدان نیز اثبات کنیم که پیروز شدیم.
توکلیزاده با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی بزرگترین جعلکننده تاریخ است، تصریح کرد: آنها بیش از ۲۰ مستند ساختهاند تا خود را پیروز نشان دهند. سوال این است که ما چقدر توانستهایم مراکز مهمی را که منهدم کردیم روایت کنیم؟ چقدر توانستهایم تلفات و شکستهای آنها را برای افکار عمومی بیان کنیم؟ روایت شکست دشمن و روایت پیروزی ایران یک ضرورت راهبردی است.
وی بخش مهمی از سخنان خود را به نقش بسیج در دوره پساجنگ اختصاص داد و گفت: پیش و پس از جنگ یکسان نیست. امروز وارد مرحله جدیدی شدهایم. بسیج و سپاه در میدان پیروز شدند، اما در دوره بعد از جنگ نیازمند تغییر، ارتقا و بازسازی قدرت نرم هستیم. نقاط قوت باید تقویت و نقاط ضعف برطرف شود.
توکلیزاده با تأکید بر سخنان رهبر معظم انقلاب درباره «اتحاد مقدس» افزود: اهداف دشمن محقق نشد و حتی نتیجه معکوس داد. امروز شاهد پیوستن گروههایی به بسیج و جبهه مقاومت هستیم که پیشتر از ما دور بودند. دایره علاقهمندان به نظام و ایران اسلامی وسیعتر شده و این اتحاد مقدس باید صیانت شود.
وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه، قدر و منزلت بسیج بیش از گذشته شناخته شد. این سرمایه اجتماعی عظیم باید حفظ شود. تغییر نیازهای میدان نبرد ایجاب میکند که دورهها و آموزشهای ما بهروز شود. تجربههای جنگ باید با سرعت به دانش تبدیل شود. صیانت از اتحاد مقدس نیز آموزش میخواهد و رهبری خود پرچمدار این آموزشها هستند.
توکلیزاده با بیان اینکه بسیج باید زبان مشترک و حلقه وصل خود را با اقشار مختلف جامعه تقویت کند، گفت: اتحاد مقدس بسیار گستردهتر از مجموعه بسیج است، اما بسیج باید حافظ آن باشد. باید روشهای جدید، زبان جدید و برنامههای جدید برای این مأموریت طراحی شود.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: دوران پساجنگ، مرحله تثبیت پیروزی و ارتقای توانمندیهاست. بسیج، امید رهبر معظم انقلاب است و باید متناسب با شرایط جدید، نقشآفرینی عالمانه، مؤثر و آیندهساز داشته باشد.
