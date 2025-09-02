به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیمحمد نایینی، در دوره «دانشافزایی اساتید بسیجی»، اظهار کرد: دشمنان ایران، بهویژه قدرتهای استکباری، همواره در تحلیل شرایط و تواناییهای جمهوری اسلامی دچار اشتباه بودهاند. اتکای دشمنان به محاسبات صرفاً مادی سبب شد، مؤلفههای واقعی قدرت ایران همچون فرهنگ مقاومت، روحیه جهاد و شهادت، رهبری مقتدرانه، ایمان دینی، نصرت الهی و وحدت ملی را درک نکنند. آنان حتی خود قربانی همان جنگ شناختی شدند که علیه ایران به راه انداختند و بارها تصمیمات اشتباه گرفتند.
نائینی یادآور شد: ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ایران را میان جنگ و مذاکره قرار داد تا کشور را وادار به تسلیم کند، نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، مدعی شد جمهوری اسلامی در ۲۴ ساعت سرنگون میشود و حتی سخن از تخلیه تهران به میان آورد. دشمن با طراحی گسترده و پیچیده جنگ ترکیبی و بسیج تمام توان نظامی غرب، نبردی وجودی علیه ایران آغاز کرد. اما واکنش جمهوری اسلامی همه محاسبات آنان را بر هم زد. دشمن تصور داشت با ترور فرماندهان اصلی، ساختار فرماندهی ایران فرو میپاشد، اما عکس آن رخ داد.
سخنگوی سپاه پاسداران تأکید کرد: دشمنان با اطمینان از موفقیت، جنگی همهجانبه آغاز کردند اما در برابر مقاومت مردم ایران و تدابیر رهبر انقلاب، عقبنشینی کردند و درخواست آتشبس دادند. این پیروزی عنایت الهی است که نشان داد ایمان، وحدت ملی و رهبری الهی، قدرت شکستناپذیر ایران است.
نائینی با مقایسه این نبرد با دوران دفاع مقدس، افزود: در هر جنگ، جمهوری اسلامی پیروز جنگ بود، آنچه تعیینکننده و شاخص پیروزی و شکست است، اهداف سیاسی و راهبردی جنگ است. هدف دشمن در دو جنگ تجزیه کشور بود، در هر دو جنگ مردم ایران، مانع تحقق اهداف دشمن شدند، در افکار عمومی در صحنه داخلی، منطقهای و جهانی باور به پیروزی ایران جدی است و این موضوع دستاورد مهمی به حساب میآید.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای جداسازی مردم از نظام، گفت: در ابتدای جنگ دشمن گفت ما با مردم کاری نداریم، مسئله ما جمهوری اسلامی است، ملت ایران تفکیک نکرد، با درک صحیح از نیات دشمن، حمله رژیم صهیونیستی را متوجه امنیت و منافع ملی خود و کشور دانستند و یکپارچه و قوی در کنار نظام ایستادند. همین اتحاد مقدس، روایت ایران ضعیف را از بین برد و نشان داد که ایستادگی مردم و تابآوری مثالزدنی آنان، پیروزی بزرگی برای تاریخ است. پیروزی تنها در میدان نبرد نیست بلکه در جنگ روایتها نیز معنا پیدا میکند. مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی این بود که مردم خود را پیروز دانستند و در سطح جهانی نیز اندیشکدهها و نظرسنجیها برتری ایران را تأیید کردند.
سخنگوی سپاه افزود: بسیاری از صاحبنظران منطقهای و اعضای اندیشکدههای غربی، ایران را برنده جنگ معرفی یا اعتراف کردند رژیم صهیونیستی به اهدافش نرسید و در برابر حملات موشکی ایران دچار فروپاشی شد. دشمن با سانسور در رسانهها بسیاری از شکستها و خسارتها را پنهان کرد. محکومیت جهانی تجاوز اسرائیل و حمایت افکار عمومی از ایران جزو شاخصهای پیروزی است.
نائینی با بیان اینکه ایران در حالی آتشبس را پذیرفت که در موضع برتر قرار داشت، افزود: مردم نیز سوال میکردند چرا در اوج قدرت، جنگ متوقف شد. برخی معتقد بودند اگر بهجای روزی ۵۰ موشک، ۵۰۰ موشک شلیک میشد یا همین روند را یک هفته دیگر ادامه میدادیم، چیزی از تلاویو نمیماند.
سخنگوی سپاه پاسداران تصریح کرد: یکی از دلایل مهم پیروزی، مقاومت اقتصادی بود. در ایران باوجود تحریمهای شدید، ثبات نسبی اقتصادی و زندگی عادی مردم جریان داشت، در حالی که اسرائیل دائماً با آژیر خطر و پناهگاهها و آوارگی درگیر بود.
نائینی با اشاره به واکنش سریع نیروهای مسلح و بازسازی فوری زنجیره فرماندهی پس از شهادت برخی فرماندهان، گفت: این امر نشاندهنده استحکام ساختاری نیروهای مسلح است. ایران نهتنها در بازدارندگی شکست نخورد بلکه توانست سطح آن را ارتقا دهد. امروز باید روایت پیروزی ایران به افکار عمومی منتقل شود تا دشمن با جنگ شناختی آن را کمرنگ نکند. دشمن با تمرکز بر فرماندهی، مراکز پرتاب، سامانههای پدافندی و سایتهای عملیاتی به ایران حمله کرد اما ناکام ماند و با پاسخ قاطع و فوری حملات موشکی و پهبادی و محکومیت جهانی روبهرو شد.
وی ادامه داد: برخی روشنفکران غربزده داخلی که از درک واقعیت قدرت ایران غافلاند آگاه باشند که نباید اجازه داد روایت دیگری جز پیروزی جمهوری اسلامی غالب شود.
سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به چهار عامل اصلی پیروزی ایران، تصریح کرد: نصرت الهی که نقشه دشمن را باطل کرد، رهبری حکیمانه که شوک اولیه را به اعتماد ملی تبدیل کرد، نیروهای مسلح مقتدر که با حملات موشکی و پهپادی و سایبری و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را زمینگیر کردند و چهارم مردم ایران که با انسجام و ایستادگی بدون هراس از جنگ در کنار نظام ایستادند. حماقت دشمن هم بهعنوان عامل پنجم پیروزی بود. اشتباهات دشمن متوهم همواره به سود جمهوری اسلامی تمام شده و برای ما تولید فرصت است.
نائینی با تاکید بر اینکه هیاهوی رسانهای علیه ایران و سپاه در برخی از کشورهای اروپایی برای جبران شکست در جنگ است، گفت: آمریکا و کشورهای اروپایی با بازگشت تحریمها میخواهند انتقام شکست خود در جنگ ۱۲ روزه را از ملت بزرگ ایران بگیرند. اما باید بدانند که ایران از تکانههای سخت تحریمی عبور موفق کرده و شکست پایداری اقتصادی ممکن نیست.
وی بر اهمیت دانشگاهها در شرایط جنگی تأکید کرد و ادامه داد: ناآگاهی یا بیتفاوتی دانشگاهیان میتواند به سرمایه اجتماعی آسیب بزند و جهاد تبیین وظیفه اصلی استادان و دانشجویان است. جنگ اخیر جنگی رسانهای و روایتی بود. اگر روایت جنگ درست، با حجم مناسب و قوی انجام نشود، دشمن تحریف میکند و روایت میسازد، طرف پیروز و بازنده جنگ جابهجا میشود. این نبرد دوازده روز طول کشید اما صدها روز و ماهها روایتگری خواهد داشت و ظرفیت فراوانی برای تولید آثار هنری و رسانهای دارد.
سخنگوی سپاه افزود: جنگ شناختی پس از پایان عملیات نظامی پرحجمتر و شدیدتر ادامه دارد. دشمن تلاش میکند با روایتهای جعلی جای شکست و پیروزی را عوض کند. نقش رسانه کمتر از موشک و پهباد نیست. امید به آینده، انسجام ملی، رهبری حکیمانه، ایمان مردم، اقتدار نیروهای مسلح، نصرت الهی و اشتباهات دشمن، مجموعه عواملی بودند که جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر در نبردی دشوار پیروز کردند. این پیروزی باید در جنگ روایتها مستمر بازگو شود تا در تاریخ ماندگار شود.
