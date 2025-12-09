سخنگوی سرایا القدس: پرونده اسرای اسرائیلی برای ما بسته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ابوحمزه سخنگوی سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد: پرونده اسرای اسرائیلی را با تحویل دادن آخرین جسد نزد این نیروها طی چهارشنبه گذشته در شمال نوار غزه بستیم.

وی افزود: سرایا القدس و گروه‌های مقاومت فلسطین به تمام تعهدات خود در جریان مرحله نخست آتش بس غزه پایبند بوده‌اند.

ابوحمزه تصریح کرد: از میانجی گران می‌خواهیم به دشمن صهیونیستی فشار آورند تا به تعهدات خود عمل کرده و نقض آتش بس را تمام کند.

لازم به ذکر است که نیروهای مقاومت فلسطین بر اساس توافق آتش بس اسرای زنده و اجساد دیگر اسرای اسرائیلی را به رژیم صهیونیستی تحویل داده است؛ این در حالی است که رژیم صهیونیستی طی ۲ ماه گذشته بیش از ۷۰۰ بار این توافق را نقض کرده است.

پیشتر خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داده بود که یک تیم متشکل از صلیب سرخ و نیروهای قسام برای پیدا کردن جسد آخرین اسیر اسرائیلی وارد محله الزیتون در شهر غزه شدند.