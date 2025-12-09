  1. بین الملل
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۲

سخنگوی سرایا القدس: پرونده اسرای اسرائیلی برای ما بسته شده است

سخنگوی سرایا القدس: پرونده اسرای اسرائیلی برای ما بسته شده است

سخنگوی شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین از بسته شدن پرونده مربوط به اسرای اسرائیلی در سرایا القدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ابوحمزه سخنگوی سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد: پرونده اسرای اسرائیلی را با تحویل دادن آخرین جسد نزد این نیروها طی چهارشنبه گذشته در شمال نوار غزه بستیم.

وی افزود: سرایا القدس و گروه‌های مقاومت فلسطین به تمام تعهدات خود در جریان مرحله نخست آتش بس غزه پایبند بوده‌اند.

ابوحمزه تصریح کرد: از میانجی گران می‌خواهیم به دشمن صهیونیستی فشار آورند تا به تعهدات خود عمل کرده و نقض آتش بس را تمام کند.

لازم به ذکر است که نیروهای مقاومت فلسطین بر اساس توافق آتش بس اسرای زنده و اجساد دیگر اسرای اسرائیلی را به رژیم صهیونیستی تحویل داده است؛ این در حالی است که رژیم صهیونیستی طی ۲ ماه گذشته بیش از ۷۰۰ بار این توافق را نقض کرده است.

پیشتر خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داده بود که یک تیم متشکل از صلیب سرخ و نیروهای قسام برای پیدا کردن جسد آخرین اسیر اسرائیلی وارد محله الزیتون در شهر غزه شدند.

