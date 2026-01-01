به گزارش خبرنگار مهر احمد قره باغیان بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار با استاندار خراسالی شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با ارائه تصویری کلان از روندهای جمعیتی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱.۷ درصد از جمعیت کشور اهداکننده خون هستند.

باغیان افزود: همزمان امید به زندگی در ایران به ۷۵ سال رسیده است و تحول ساختاری در میانگین سنی و جوانی جمعیت در آینده، نیاز به خون و فرآورده‌های خونی را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به نقش حیاتی خون در فوریت‌های پزشکی تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات به دلیل عدم دسترسی به‌موقع به خون رخ می‌دهد و تزریق به‌هنگام خون در بیمارستان‌ها می‌تواند تا ۴۰ درصد از عوارض بلندمدت بیماران بکاهد؛ موضوعی که اهمیت تقویت لجستیک، ذخایر و آمادگی مراکز انتقال خون را دوچندان می‌کند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور در بخش دیگری از سخنان خود، نیروی انسانی متخصص، بهبود معیشت پرسنل و نوسازی زیرساخت‌ها را از محورهای کلیدی پایداری عملکرد سازمان انتقال خون برشمرد.