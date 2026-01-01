نوری : پایداری نظام سلامت بدون تأمین پایدار خون ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با رییس سازمان انتقال خون که در سالن جلسات استانداری برگزار شد با تأکید بر جایگاه راهبردی سازمان انتقال خون در امنیت سلامت جامعه اظهار داشت:نگاه مدیریت استان به سازمان انتقال خون، نگاهی فرابخشی و مبتنی بر مسئولیت حاکمیتی است.
وی ادامه داد: تقویت زیرساختهای فیزیکی، انسانی و فناورانه این سازمان، نهتنها یک اقدام حمایتی، بلکه سرمایهگذاری مستقیم در تابآوری نظام سلامت استان محسوب میشود.
وی افزود: در سیاستگذاریهای استانی، توسعه متوازن خدمات سلامت بدون توجه به پایداری تأمین خون ممکن نیست.
نوری تصریح کرد: ارتقای زیرساختهای انتقال خون در دستور کار جدی استان قرار دارد و این موضوع با رویکردی هماهنگ و بیندستگاهی پیگیری خواهد شد.
استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی در اهدای خون گفت: افزایش مشارکت مردم نیازمند اقدامات فرهنگی هدفمند، روایتسازی درست از اهمیت اهدای خون و بهرهگیری مؤثر از ظرفیت رسانهها و نهادهای اجتماعی است.
