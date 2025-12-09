نتایج اولیه آزمون پذیرش پزشکی از لیسانس بهمن ماه اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۴ به صورت سراسری ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار شد. ثبت نام در این آزمون در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ شهریورماه صورت گرفته بود.

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی نتایج اولیه آزمون در دهه اول بهمن ماه ۱۴۰۴ منتشر خواهد شد.

پیش از این آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۴ تنها توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شد اما از سال ۱۴۰۴ برگزاری این آزمون به مرکز سنجش آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی منتخب واگذار شده است. در آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۱ هزار و ۸۹۳ نفر ثبت نام کرده بودند.

آزمون کتبی در ۱۳ دانشگاه علوم پزشکی شامل مازندران، تبریز، همدان، اهواز، شیراز، زنجان، البرز، اصفهان، کرمان، مشهد، تهران، ایران و شهید بهشتی برگزار شد و کلید اولیه آزمون ۲۵ آبان و کلید نهایی ۹ آذرماه منتشر شد.

آزمون ورودی از دو آزمون کتبی (در سطح کاربردی و با سنجش مفاهیم حل مسئله، تفکر انتقادی، دانش علوم طبیعی، رفتاری و اجتماعی و اصول لازم جهت تحصیل در رشته پزشکی) و مصاحبه به صورت ارزیابی‌های فراشناختی تشکیل شده است. از بین کسانی که حدنصاب قبولی را آورده‌اند، حداکثر تا دو برابر تعداد پذیرش از بالاترین نمرات و با رعایت سایر مقررات، برای ورود به مرحله مصاحبه و ارزیابی شناختی دعوت می‌شوند.

تبصره: در مرحله آزمون کتبی داوطلب در همه دروس جدول شماره یک باید حد نصاب ۳۰ درصد را کسب کند برای اجرای این تبصره، دروس حشره شناسی، قارچ شناسی و انگل شناسی در یک گروه، ویروس شناسی و باکتری شناسی در یک گروه و دروس اصول خدمات سلامت و اصول اپیدمیولوژی نیز در یک گروه در نظر گرفته می‌شوند؛ در بندهایی که دروس به صورت گروهی هستند، باید در گروه حد نصاب ۳۰ درصد را کسب کنند.

تبصره: حدنصاب آزمون کتبی ۵۰ درصد نمره کل آزمون کتبی تعیین می‌شود.

تبصره: در مرحله مصاحبه و ارزیابی‌های فراشناختی نیز داوطلب باید ۵۰ درصد نمره کل مصاحبه را کسب کند تا وارد رقابت و ارزیابی شود.

مصاحبه و ارزیابی‌های فراشناختی شامل بررسی توانایی‌های فراشناختی و تفکر انتقادی است که با استفاده از ابزارهایی نظیر مصاحبه ساختارمند و پرسشنامه‌های استاندارد و غیره انجام می‌گیرد.

پذیرش نهایی حداکثر به تعداد ظرفیت اعلام شده توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی و براساس ۶۰ درصد سهم آزمون کتبی و ۴۰ درصد نتیجه مصاحبه و ارزیابی‌های فراشناختی است.

در مرحله مصاحبه، ارزیابی دانش و مهارت مربوط به مهارت‌های ارتباطی، اخلاق و تعهد حرفه‌ای، هوش هیجانی، تفکر نقاد و بررسی رزومه (سوابق پژوهشی، آموزشی و فرهنگی - ورزشی) به صورت مصاحبه ساختارمند (MMI) انجام خواهد شد.

پس از برگزاری آزمون طبق زمان اعلام شده، به منظور آگاهی داوطلب از وضعیت علمی خود کارنامه علمی حائز نمره کتبی، در اختیار داوطلب قرار می‌گیرد.

براساس نمره اکتسابی درصورت کسب حدنصاب لازم و سایر ضوابط آزمون و حداکثر تا سقف دو برابر ظرفیت، داوطلب مجاز به شرکت در مصاحبه خواهد شد.

در هر مرحله از آزمون (برگزاری، پذیرش نهایی، حین تحصیل) در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام، نوع سهمیه، مدارک و سایر موارد ارائه شده توسط داوطلب و یا ناقص و یا ناخوانا بودن مدارک یا ارسال اسکن مدرک غیر مرتبط در محل تعیین شده، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام لازم بعمل خواهد آمد (از جمله حذف داوطلب از روند سنجش، پذیرش و تحصیل).

در صورت محرز شدن هر نوع تقلب و تخلف و یا ارائه اطلاعات نادرست در هر مرحله از آزمون یا حین تحصیل علاوه بر محروم شدن فرد در هر مرحله از تحصیل، متخلف به هیئت بدوی رسیدگی به تقلب و تخلف آزمون‌ها وزارت بهداشت جهت تصمیم گیری معرفی خواهد شد.