به گزارش خبرنگار مهر، با انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، ثبت نام آزمون پذیزش پزشکی از لیسانس از امروز ۱۵ شهریور آغاز شد، فرصت ثبت نام تا ۱۸ شهریور ادامه دارد.
آزمون پذیرش پزشکی از لیسانس ۱۴۰۴ روز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ برگزار می شود.
براساس مصوبه وزارت بهداشت آزمون ورودی از دو آزمون کتبی (در سطح کاربردی و با سنجش مفاهیم حل مسئله، تفکر انتقادی، دانش علوم طبیعی، رفتاری و اجتماعی و اصول لازم جهت تحصیل در رشته پزشکی) و مصاحبه به صورت ارزیابیهای فراشناختی تشکیل میشود.
آزمون کتبی هم حدنصابی و هم رقابتی است. از بین کسانی که حدنصاب قبولی را آورده اند، حداکثر تا دو برابر تعداد پذیرش از بالاترین نمرات برای ورود به مرحله مصاحبه و ارزیابی شناختی دعوت میشوند.
تبصره ۱: در مرحله آزمون کتبی داوطلب در همه دروس باید حد نصاب ۳۰ درصد را کسب کند برای اجرای این تبصره، دروس حشره شناسی، قارچ شناسی و انگل شناسی در یک گروه، ویروس شناسی و باکتری شناسی در یک گروه و دروس اصول خدمات سلامت و اصول اپیدمیولوژی نیز در یک گروه در نظر گرفته میشوند.
تبصره ۲: حدنصاب آزمون کتبی ۵۰ درصد نمره کل آزمون کتبی تعیین میشود.
تبصره ۳: در مرحله مصاحبه و ارزیابیهای فراشناختی نیز داوطلب باید ۵۰ درصد نمره کل مصاحبه را کسب کند تا وارد رقابت و ارزیابی شود.
مصاحبه و ارزیابیهای فراشناختی شامل بررسی تواناییهای فراشناختی و تفکر انتقادی است که با استفاده از ابزارهایی نظیر مصاحبه ساختارمند و پرسشنامههای استاندارد و غیره انجام میگیرد.
