جزئیات آزمون پذیرش پزشکی از لیسانس؛ مهلت ثبت نام تا ۲۲ شهریور تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۴ روز ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. ثبت نام در این آزمون از ۱۵ شهریور آغاز شده است که با توجه به اختلال پیش آمده در سامانه ثبت نام (جهت تعدادی از متقاضیان) مهلت ثبت نام در این آزمون تا ۲۲ شهریورماه تمدید شد.

توزیع کارت ورود به جلسه آزمون (به صورت اینترنتی) در روزهای ۱۹ تا ۲۱ آبان ماه صورت می‌گیرد و آزمون کتبی ۲۲ آبان برگزار خواهد شد. کلید اولیه آزمون ۲۵ آبان منتشر می‌شود و داوطلبان به صورت اینترنتی در روزهای ۲۵ تا ۲۷ آبان فرصت دارند اعتراض به سوالات آزمون را ارسال کنند. کلید نهایی ۸ آذرماه منتشر می‌شود.

در صورت عدم احراز شرایط، هرگونه ادعا و عذری مبنی بر عدم اطلاع از مفاد این دفترچه، اطلاعیه‌ها و قوانین مربوطه، پذیرفته نیست و مسئولیت اطلاع از مفاد دفترچه به عهده داوطلب است. به بیان دیگر جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست. در هر مرحله (بررسی مدارک، مصاحبه، اعلام نتایج، پذیرش و حتی دوره تحصیل) حقی ایجاد نشده و پذیرش داوطلب لغو خواهد شد.

بسیار مهم: مرجع رسمی اعلام اخبار جدید، اعلام نتیجه هر مرحله و یا هر گونه اطلاع رسانی، فقط سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی است.

منابع آزمون همزمان با اولین اطلاعیه آزمون سال ۱۴۰۴ در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، اعلام شده است.

داوطلبان درصورت داشتن سوال (مواردی که در دفترچه و یا اطلاعیه‌های بعدی درج نشده باشد،) مراتب را به آدرس www.sanjeshp.ir قسمت سیستم پاسخگویی سوالات، ارسال درخواست و دسته بندی مرتبط ارسال کنند.

هیچگونه مراجعه حضوری، تماس تلفنی و مکاتبه پاسخ داده نخواهد شد و فقط به درخواست‌هایی که از طریق فرم مذکور و در دسته بندی صحیح ارسال شود، ترتیب اثر داده می‌شود.

داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون باید دارای شرایط عمومی زیر در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند:

۱) برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی به تناسب رشته پزشکی و عدم اعتیاد

۲) واجد کلیه شرایط عمومی متداول در آزمون‌های مختلف کشور

۳) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مندرج در قانون اساسی

۴) پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران

۵) عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه‌های محارب و ملحد و هواداری از آنها

۶) نداشتن سو پیشینه کیفری

۷) عدم اشتهار به فساد اخلاقی

شرایط اختصاصی برای ثبت نام آزمون کارشناسی به پزشکی به شرح زیر است:

۱. دانش آموختگان کلیه رشته‌ها در مقاطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته

۲. دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی با ارائه گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ مجاز به شرکت در آزمون هستند، لازم است این گواهی در زمان ثبت نام اسکن شده و در سامانه ثبت نام بارگذاری شود.

تذکر مهم: درصورتیکه دانشجوی نیمسال آخر، به هر دلیلی، تا تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ فارغ التحصیل نشود، پس از اعلام نتایج، قبولی وی کان لم یکن خواهد شد.

ممنوعیت شرکت دانش آموختگان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری عمومی و تخصصی

۳. بنابر اعلام دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور (مرجع اعلام قوانین این آزمون)، دانش آموختگان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری عمومی و تخصصی (Ph.D) از دانشگاه‌های سراسری و آزاد و غیره حق شرکت در آزمون را ندارند.

تبصره: دانشجویان کارشناسی ارشد صرفاً در صورت انصراف از تحصیل قطعی در زمان ثبت نام، مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود. این دسته از داوطلبان باید برگه انصراف قطعی خود را در هنگام ثبت نام اسکن کرده و اصل آن را در روز مصاحبه ارائه دهند.

۴. وضعیت نظام وظیفه عمومی: داوطلبان مرد که در آزمون کارشناسی به پزشکی شرکت می‌کنند، لازم است هنگام پذیرش در دانشگاه (قبولی قطعی و ثبت نام،) یکی از شرایط زیر را از لحاظ وضعیت مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی دارا باشند، در غیر این صورت مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود:

- داشتن کارت پایان خدمت هوشمند

- داشتن کارت معافیت دائم هوشمند (کفالت، پزشکی، ایثارگران و موارد خاص)

- متولدان نیمه اول سال ۱۳۵۴ و قبل از آن به شرط این که تغییر سن نداده باشند.

- مشمولان دارای برگه آماده به خدمت بدون غیبت که زمان پذیرش و ثبت نام آنان در دانشگاه، قبل از تاریخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد.

- دانشجویان سال آخر که تا تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ در سنوات مجاز تحصیلی فارغ التحصیل می‌شوند.

- فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی فارغ التحصیل شده و از تاریخ فراغت از تحصیل تا زمان پذیرش در این آزمون، بیش از یک سال سپری نشده باشد. داوطلبانی که مدت تحصیل آنان در کارشناسی بیش از سقف مجاز سنوات تحصیلی به طول انجامیده، شرایط استفاده از معافیت تحصیلی در مقطع بالاتر را ندارند.

- کارکنان متعهد خدمت در سازمان‌ها و یا وزارتخانه‌ها با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت بالاترین مقام اجرایی سازمان مربوط برای ادامه تحصیل.

- کارکنان پایور شاغل در نیروهای مسلح با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوطه برای ادامه تحصیل.

- مشمولان دارای برگه معافیت موقت بدون غیبت (پزشکی، کفالت و …) در مدت اعتبار آن.

۵. دارا بودن مدرک زبان انگلیسی مطابق جدول زیر:

تبصره: ارائه مدرک زبان جهت شرکت در مرحله دوم (مصاحبه و ارزیابی فراشناختی) الزامی است. در غیر اینصورت از شرکت داوطلب در مرحله دوم جلوگیری خواهد شد.

فهرست مدارک زبان انگلیسی مورد قبول برای آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس نام مدرک زبان حدنصاب قبولی توضیحات MHLE ۵۰ - MCHE ۵۰ - MSRT ۵۰ - (TOEFL (PBT ۴۸۰ اخذ شده در خارج از کشور یا سازمان سنجش آموزش کشور (TOEFL (IBT ۶۰ اخذ شده در خارج از کشور یا سازمان سنجش آموزش کشور (IELTS (Academic ۵ اخذ شده در خارج از کشور یا سازمان سنجش آموزش کشور TOLIMO ۴۸۰ - MELAB ۷۰ -

۶. شرایط شرکت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان: کلیه دانشجویان و دانش آموختگان مشمول طرح نیروی انسانی باید قبل از ثبت نام و شرکت در آزمون در خصوص طرح نیروی انسانی خود، از لحاظ طرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، وضعیت خود را مشخص کرده و منعی برای ثبت نام و شرکت در آزمون و پذیرش نهایی برای ادامه تحصیل نداشته باشند.

در غیر اینصورت مسئولیت عواقب بعدی به عهده خود داوطلب است. مرکز سنجش آموزش پزشکی هیچگونه اطلاعاتی در رابطه با قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ندارد. داوطلب اطلاعات لازم را از اداره کل نیروی انسانی وزارت بهداشت و یا دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل خود، باید کسب کند.

بر اساس اعلام اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، رشته‌های مربوط و اجباری و همچنین گروه‌های مازاد بر نیاز مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، هر سال توسط وزارت بهداشت تعیین و اعلام خواهد شد.

در حال حاضر رشته‌های مورد نیاز مکلف به انجام خدمت موضوع قانون مطابق اعلام آن اداره، به شرح زیر است:

«پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، فوریت‌های پزشکی، علوم آزمایشگاهی، پرتوشناسی تشخصی (رادیولوژی،) مامایی، تغذیه، بهداشت عمومی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، گفتار درمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی، فناوری اطلاعات سلامت، اپیدمیولوژی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، انفورماتیک پزشکی- مددکاری اجتماعی (صرفاً فارغ التحصیلان دانشگاه‌های علوم پزشکی،) اقتصاد سلامت، اقتصاد بهداشت.

تعهدات: دانشگاه پذیرنده بر اساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت از پذیرفته شدگان تعهد می‌گیرد. داوطلبان باید در انتخاب سهمیه خود دقت کنند. تغییر سهمیه آزمون پس از اتمام آخرین مهلت ویرایش اطلاعات سهمیه، در هیچ یک از مراحل آزمون (در هر صورت پذیرش و یا عدم پذیرش داوطلب) امکانپذیر نیست.

سهمیه‌های پذیرش در این آزمون با توجه به ابلاغ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی به شرح ذیل است:

سهمیه آزاد: اگر داوطلبی مشمول سهمیه رزمندگان نباشد، مشمول سهمیه آزاد خواهد شد. توجه: در صورت عدم احراز حد نصاب نمره توسط داوطلبان سایر سهمیه‌ها، ظرفیت مربوطه به سهمیه آزاد تعلق خواهد گرفت.

۲. سهمیه رزمندگان: شامل رزمندگان بسیجی و رزمندگان جبهه مقاومت.

۳. سهمیه بومی مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی.

ثبت نام آزمون، ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری فقط به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir صورت می‌گیرد. ثبت نام با تأخیر مشمول هزینه اضافه‌تر خواهد شد.

همزمان با تکمیل فرم ثبت نام، داوطلبان باید نسبت به ارسال مدارک اسکن شده خود فقط به صورت اینترنتی به آدرس فوق الذکر اقدام کنند. بعد از تکمیل ثبت نام کد رهگیری ثبت نام ۱۶ رقمی به داوطلب ارائه می‌شود. برای افرادی که در هنگام ثبت نام مدارک ارسال نمی‌کنند و یا ناقص ارسال می‌کنند، کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.

هزینه ثبت نام آزمون کتبی مبلغ ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار ریال (۵۲۸ هزار تومان) و استفاده از خدمات پیامکی ۱۴۰ هزار ریال است. داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به خرید اعتبار مبلغ ۵ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال (۵۴۲ هزار تومان) و دریافت کد پرداخت جهت ثبت نام آزمون پذیرش پزشکی از کارشناسی اقدام کند.

با توجه به واریز مستقیم این مبالغ به حساب خزانه دولت، وجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست. داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (پیوند الکترونیکی هزینه ثبت نام آزمون‌های مرکزسنجش آموزش پزشکی) نسبت به پرداخت هزینه شرکت در آزمون اقدام کند. وجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

بسیار مهم: در صورتیکه بر اساس صلاحدید مراجع تصمیم گیرنده، مقرر شود تا ثبت نام مجدد جهت افرادی که موفق به ثبت نام در زمان تعیین شده در جدول زمانبندی نشده اند، مطابق با مصوبه هیئت وزیران، هزینه‌ای مازاد دریافت خواهد شد.

چنانچه داوطلبی در هر یک از مراحل آزمون پذیرش پزشکی از مقطع کارشناسی اعم از کتبی و مصاحبه شرکت نکند از فرایند پذیرش این آزمون حذف خواهد شد.

چگونگی برگزاری آزمون و پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی

آزمون ورودی از دو آزمون کتبی (در سطح کاربردی و با سنجش مفاهیم حل مسئله، تفکر انتقادی، دانش علوم طبیعی، رفتاری و اجتماعی و اصول لازم جهت تحصیل در رشته پزشکی) و مصاحبه به صورت ارزیابی‌های فراشناختی تشکیل می‌شود.

آزمون کتبی هم حدنصابی و هم رقابتی است. از بین کسانی که حدنصاب قبولی را آورده اند، حداکثر تا دو برابر تعداد پذیرش از بالاترین نمرات و با رعایت سایر مقررات، برای ورود به مرحله مصاحبه و ارزیابی شناختی دعوت می‌شوند.

تبصره ۱: در مرحله آزمون کتبی داوطلب در همه دروس جدول شماره یک باید حد نصاب ۳۰ درصد را کسب کند برای اجرای این تبصره، دروس حشره شناسی، قارچ شناسی و انگل شناسی در یک گروه، ویروس شناسی و باکتری شناسی در یک گروه و دروس اصول خدمات سلامت و اصول اپیدمیولوژی نیز در یک گروه در نظر گرفته می‌شوند؛ در بندهایی که دروس به صورت گروهی هستند، باید در گروه حد نصاب ۳۰ درصد را کسب کنند.

جدول مواد آزمونی و تعداد سوالات پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی

تعداد کل سوالات: ۲۰۰ سوال مدت زمان پاسخگویی: ۲۰۰ دقیقه فیزیولوژی ۳۴ سوال بیوشیمی پزشکی ۲۰ سوال باکتری شناسی، ویروس شناسی ۲۰ سوال: باکتری شناسی (۱۵)، ویروس شناسی (۵) انگل شناسی، حشره شناسی، قارچ شناسی ۱۶ سوال: انگل شناسی (۹)، حشره شناسی (۲)، قارچ شناسی (۵) علوم تشریح (آناتومی، بافت شناسی، جنین شناسی) ۵۰ سوال اصول خدمات سلامت، اصول اپیدمیولوژی ۲۰ سوال: اصول خدمات سلامت (۱۲)، اصول اپیدمیولوژی (۸) ایمنی شناسی پزشکی ۱۰ سوال مبانی روانشناسی ۱۰ سوال مهارت‌های استدلال و تفکر نقاد ۲۰ سوال

تبصره: حدنصاب آزمون کتبی ۵۰ درصد نمره کل آزمون کتبی تعیین می‌شود.

تبصره: در مرحله مصاحبه و ارزیابی‌های فراشناختی نیز داوطلب باید ۵۰ درصد نمره کل مصاحبه را کسب کند تا وارد رقابت و ارزیابی شود.

مصاحبه و ارزیابی‌های فراشناختی شامل بررسی توانایی‌های فراشناختی و تفکر انتقادی است که با استفاده از ابزارهایی نظیر مصاحبه ساختارمند و پرسشنامه‌های استاندارد و غیره انجام می‌گیرد.

پذیرش نهایی حداکثر به تعداد ظرفیت اعلام شده توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی و براساس ۶۰ درصد سهم آزمون کتبی و ۴۰ درصد نتیجه مصاحبه و ارزیابی‌های فراشناختی است.

در مرحله مصاحبه، ارزیابی دانش و مهارت مربوط به مهارت‌های ارتباطی، اخلاق و تعهد حرفه‌ای، هوش هیجانی، تفکر نقاد و بررسی رزومه (سوابق پژوهشی، آموزشی و فرهنگی - ورزشی) به صورت مصاحبه ساختارمند (MMI) انجام خواهد شد.

پس از برگزاری آزمون طبق زمان اعلام شده، به منظور آگاهی داوطلب از وضعیت علمی خود کارنامه علمی حائز نمره کتبی، در اختیار داوطلب قرار می‌گیرد.

براساس نمره اکتسابی درصورت کسب حدنصاب لازم و سایر ضوابط آزمون و حداکثر تا سقف دو برابر ظرفیت، داوطلب مجاز به شرکت در مصاحبه خواهد شد.

۳صدور کارت شرکت در آزمون و کارنامه، صرفاً بر اساس اطلاعاتی که توسط داوطلب در فرم ثبت نام درج شده انجام می‌گیرد و به منزله مجوز حضور در جلسه آزمون بوده و به معنی تائید شرایط، مدارک و اطلاعات اعلام شده از سوی داوطلب، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی نیست.

در هر مرحله از آزمون (برگزاری، پذیرش نهایی، حین تحصیل) در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام، نوع سهمیه، مدارک و سایر موارد ارائه شده توسط داوطلب و یا ناقص و یا ناخوانا بودن مدارک یا ارسال اسکن مدرک غیر مرتبط در محل تعیین شده، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام لازم بعمل خواهد آمد (از جمله حذف داوطلب از روند سنجش، پذیرش و تحصیل).

در صورت محرز شدن هر نوع تقلب و تخلف و یا ارائه اطلاعات نادرست در هر مرحله از آزمون یا حین تحصیل علاوه بر محروم شدن فرد در هر مرحله از تحصیل، متخلف به هیئت بدوی رسیدگی به تقلب و تخلف آزمون‌ها وزارت بهداشت جهت تصمیم گیری معرفی خواهد شد.