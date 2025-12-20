امکان انتخاب سهمیه بومی در آزمون پذیرش پزشکی از لیسانس فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: آن دسته از داوطلبانی که از طرف مرکز سنجش آموزش پزشکی پیامک دریافت کردهاند در صورت تمایل و بعد از مطالعه دقیق شرایط استفاده از سهمیه بومی مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و تعهدات آن، میتوانند از امروز شنبه ۲۹ آذر تا ۳ دی ۱۴۰۴ جهت انتخاب سهمیه مذکور و بارگذاری مدارک مربوطه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، بخش آزمون پذیرش پزشکی از کارشناسی مراجعه کنند.
مسؤلیت صحت ادعای داوطلب در خصوص احراز این شرایط به عهده داوطلب بوده و در هر مرحله از فرایند پذیرش که خلاف اظهارات داوطلب مشخص شود پذیرش داوطلب لغو و مطابق با قوانین تخلف در آزمونهای سراسری برخورد خواهد شد.
به گزارش مهر، اولین آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۴ با حضور ۱۱ هزار داوطلب به صورت سراسری در ۱۳ دانشگاه علوم پزشکی در روز ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار شد. ثبت نام در این آزمون در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ شهریورماه صورت گرفته بود.
براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی نتایج اولیه آزمون در دهه اول بهمن ماه ۱۴۰۴ منتشر خواهد شد.
آزمون ورودی از دو آزمون کتبی (در سطح کاربردی و با سنجش مفاهیم حل مسئله، تفکر انتقادی، دانش علوم طبیعی، رفتاری و اجتماعی و اصول لازم جهت تحصیل در رشته پزشکی) و مصاحبه به صورت ارزیابیهای فراشناختی تشکیل شده است. از بین کسانی که حدنصاب قبولی را آوردهاند، حداکثر تا دو برابر تعداد پذیرش از بالاترین نمرات و با رعایت سایر مقررات، برای ورود به مرحله مصاحبه و ارزیابی شناختی دعوت میشوند.
مصاحبه و ارزیابیهای فراشناختی شامل بررسی تواناییهای فراشناختی و تفکر انتقادی است که با استفاده از ابزارهایی نظیر مصاحبه ساختارمند و پرسشنامههای استاندارد و غیره انجام میگیرد.
پذیرش نهایی حداکثر به تعداد ظرفیت اعلام شده توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی و براساس ۶۰ درصد سهم آزمون کتبی و ۴۰ درصد نتیجه مصاحبه و ارزیابیهای فراشناختی است.
در مرحله مصاحبه، ارزیابی دانش و مهارت مربوط به مهارتهای ارتباطی، اخلاق و تعهد حرفهای، هوش هیجانی، تفکر نقاد و بررسی رزومه (سوابق پژوهشی، آموزشی و فرهنگی - ورزشی) به صورت مصاحبه ساختارمند (MMI) انجام خواهد شد.
پس از برگزاری آزمون طبق زمان اعلام شده، به منظور آگاهی داوطلب از وضعیت علمی خود کارنامه علمی حائز نمره کتبی، در اختیار داوطلب قرار میگیرد.
