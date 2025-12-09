حریق ۴ دستگاه خودرو حامل سوخت در زاهدان-نهبندان؛ ۲ نفر جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری ظهر سه شنبه با اشاره به حادثه حریق ۴خودرو سوخت‌بر بر اثر تصادف در شب گذشته در محور فرعی زابل-نهبندان رخ داد که متأسفانه ۲ نفر از هموطنان فوت و ۲ نفر نیز مصدوم شدند، گفت: این حادثه بار دیگر نشان داد که قاچاق سوخت نه‌تنها تخلفی اقتصادی، بلکه تهدیدی مستقیم برای جان مردم است. خودروهایی که بدون هرگونه استاندارد ایمنی حامل سوخت هستند، در کوچک‌ترین تصادف به بمب متحرک تبدیل می‌شوند.

جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه رفتار ترافیکی سوخت‌بران موسوم به شوتی یکی از عوامل افزایش خطر در محورهای جنوب شرق کشور است، افزود: این خودروها معمولاً با سبقت و سرعت‌های غیرمجاز، تغییر مسیرهای ناگهانی و عبورهای خطرناک از نقاط کور، تعادل ترافیک را به‌هم می‌زنند. رانندگی مخاطره‌آمیز شوتی‌ها نه‌تنها جان خودشان را تهدید می‌کند، بلکه سایر رانندگان را در معرض تصادف‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: برخورد قاطع با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت، ایجاد مسیرهای قانونی و پایدار برای معیشت مردم محلی، و افزایش کنترل‌های جاده‌ای سه مرحله ضروری برای مهار این چرخه خطرناک است.

این مقام انتظامی با اشاره به خسارت سنگین حادثه اخیر گفت: چهار خودرو در عرض چند دقیقه آتش گرفتند و این هشداری جدی است که ما نمی‌توانیم خطر سوخت‌بری را صرفاً یک مشکل اقتصادی بدانیم؛ این مسئله یک تهدید جدی برای امنیت جاده‌ای و جان شهروندان است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی مردم خاطرنشان کرد: تا زمانی که جامعه خطر رانندگی پرریسک شوتی‌ها و پیامدهای قاچاق سوخت را جدی نگیرد، شاهد تکرار چنین حوادثی خواهیم بود. امنیت جاده، امنیت همه است.