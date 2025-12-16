  1. استانها
سرهنگ خمر: دو خودروی سواری با ۶ شتر در محور زاهدان-زابل برخورد کردند

زاهدان - رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان از برخورد دو دستگاه خودرو سواری پژو و پراید با ۶ نفر شتر در کیلومتر ۱۵ و در محور اصلی زاهدان-زابل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی خمر صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه برخورد دو دستگاه خودرو سواری پژو پارس و پراید با ۶ نفر شتر در محور زاهدان- زابل مطلع که بلافاصله کارشناسان پلیس راه به همراه عوامل امدادی در محل حاضر شدند.

رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان افزود: در بررسی صورت گرفته مشخص شد، خودروی سواری پژو به علت عدم توجه به جلو با ۵۰٪ درصد و احشام رها شده توسط ساربان و صاحبان آن به علت عدم هدایت صحیح عبور از عرض جاده به میزان ۵۰٪ درصد سهم تقصیر در تصادف را دارا بوده اند.

وی بیان کرد: در اثر این تصادف ۲ نفر از سرنشینان دو خودرو مجروح شدند.

