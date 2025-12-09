داداندیش: کشور بدون حضور زنان پیشرفت نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پروین داداندیش رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در حاشیه نشست فرمانداران و بخشداران زن سراسر کشور در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه‌های وزارت کشور برای ارتقای نقش حکمرانی زنان در کشور اظهار کرد: امروز نشستی هم‌اندیشی با حضور اغلب فرمانداران خانم بیش از ۲۳ فرماندار و همچنین ۶۸ بخشدار بانو در سطح کشور برگزار کردیم. علاوه بر آن، تعدادی از شهرداران و دهیاران زن نیز حضور داشتند؛ اکنون بیش از ۲۰۰۰ دهیار بانو در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. مدیران کل امور بانوان و خانواده و مدیران کل اجتماعی استان‌ها هم در این نشست حضور داشتند.

وی یادآور شد: هدف از این جلسه آن بود که در حضور معاونین و وزرای مختلف، فرصتی برای تبادل نظر به وجود بیاید، مسائل و مشکلات همکاران ما در سطح بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و مدیریت شهری مطرح شود و ما بتوانیم برای رفع این چالش‌ها اقدام کنیم تا بانوان بتوانند در مسئولیت‌های خود موفق‌تر و مؤثرتر عمل کنند.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور همچنین بیان کرد: امیدواریم در این دوره، اعتماد مردم و همچنین مسئولان عالی کشور به حضور زنان در سطوح تصمیم‌گیری تقویت شود. در جلسه نیز تأکید کردم که امضای وزیر محترم پای تمامی احکام بخشداران و فرمانداران به‌ویژه فرمانداران بانو وجود دارد؛ این یعنی حمایت کامل وزیر از بانوانی که مسئولیت‌های اجرایی را بر عهده گرفته‌اند.

داداندیش تصریح کرد: مرحله بعد در ارتقای جایگاه زنان این است که این بانوان بتوانند نقش خود را به‌خوبی ایفا کنند. بسیاری از آنان تجربه ارزشمندی در وزارت کشور و ادارات مختلف دارند و در سلسله‌مراتب اداری رشد کرده‌اند. امروز که در این جایگاه قرار گرفته‌اند، از نظر مهارت و توانمندی، کاملاً آماده‌ی اثرگذاری هستند.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در روز زن، که فرمودند بدون حضور زنان و بدون توجه به حقوق و برابری در دستمزد، کشور پیشرفت نخواهد کرد، ما نیز معتقدیم که زنان باید در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی کنند. ایشان بر اهمیت خانواده نیز تأکید داشتند، اما در کنار آن به‌صورت ویژه اشاره کردند که برای پیشرفت کشور، حضور زنان توانمند و باانگیزه ضروری است؛ زنانی که جمهوری اسلامی برای آموزش و رشد آنان سرمایه‌گذاری کرده است.

داداندیش در تشریح برنامه‌های برنامه‌های وزارت کشور در حوزه زنان گفت: پیگیری مداوم برای موفقیت بانوانی که امروز در سطوح مدیریتی قرار دارند؛ توصیه و مطالبه مستمر از وزیر و معاونان برای افزایش تعداد بانوان در مسئولیت‌ها و ایجاد برخی ساختارهای جدید در وزارت کشور، از جمله کارگروه ویژه در شورای اجتماعی کشور اهم برنامه‌های وزارت کشور در حوزه زنان است.

وی ادامه داد: ما معتقدیم این کارگروه باید با نگاهی متوازن مطابق تأکیدات مقام معظم رهبری به موضوع زن، خانواده و جمعیت بپردازد. امید ما این است که این ساختار جدید بتواند فرصتی فراهم کند تا دستگاه‌هایی که طی ۴۵ سال گذشته در حوزه زنان و خانواده به دلیل نبود هماهنگی کافی دچار کندی عمل بوده‌اند، این‌بار هم‌افزا عمل کنند، مشکلات را شناسایی کنند و با سرعت بیشتری پیش بروند. در نهایت امیدواریم بتوانیم رضایت مادران، دختران جوان، زنان خانه‌دار، زنان شاغل و همه اقشار بانوان کشور را جلب کنیم.