حادثه رانندگی برای معلمان کوهدشتی؛ یک نفر فوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد ناصری، فرماندار کوهدشت، با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره) کوهدشت از مصدومان حادثه ناگوار تصادف اخیر که جمعی از فرهنگیان منطقه را دچار حادثه کرده بود، عیادت و دلجویی کرد.

در این حادثه که در محور کارخانه گچ کوهدشت رخ داد، متأسفانه یکی از معلمان جان خود را از دست داده و ۴ تن دیگر مصدوم شدند که از این میان یک نفر به جهت شدت جراحات به خرم‌آباد اعزام شده است. همچنین حال عمومی سه نفر از مصدومان رضایت‌بخش گزارش نشده است و روند درمان در حال انجام است.

فرماندار کوهدشت بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، به‌صورت میدانی در بیمارستان حاضر شدند و ضمن بررسی روند درمان مصدومان، از خانواده‌های داغدار و فرهنگیان ابراز همدردی کرد.

ناصری در حاشیه این دیدار ضمن آرزوی رحمت و مغفرت برای درگذشته این سانحه و سلامتی برای مصدومان، بر تسریع در خدمات درمانی و پیگیری لازم از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد.