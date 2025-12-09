انتقاد نماینده قم از برخورد با یکی از بانوان فعال در حوزه عفاف و حجاب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد منان رئیسی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس، گفت: اخیراً یکی از بانوان فعال در حوزه عفاف و حجاب که در یکی از تجمعات سخنرانی کرده بود، برای چندمین بار توسط برخی نهادهای امنیتی و قضائی احضار و بازجویی شده است. بنا بر گزارش‌ها، این فرد چند ساعت پس از بازجویی به دلیل فشارهای روانی دچار شوک عصبی، حمله عصبی و سکته گذرا شده و در بیمارستان بستری است.

وی افزود: این رفتار در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست. در شرایط سخت اقتصادی که معیشت مردم تحت فشار است، چرا به جای برخورد با مفسدان اقتصادی، فشار بر چند نیروی انقلابی وارد می‌شود؟

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده‌های مهم اقتصادی و اداری که به گفته او رسیدگی نشده‌اند، تصریح کرد: چرا به‌جای بازجویی از این افراد، حسن روحانی را احضار نمی‌کنید که اوایل انقلاب مستأجر بوده اما اکنون ارزش ملکش در شمال تهران نجومی شده است؟ چرا پرونده عباس آخوندی بررسی نمی‌شود؟

این نماینده مجلس به پرونده بانک آینده اشاره کرد و گفت: چرا علی انصاری احضار نمی‌شود؟ به رغم اینکه ادعا می‌کنید که بدهی و زیان انباشته بانک آینده را با اموالش تسویه می‌کنید اما تکلیف فشار تورمی ایجاد شده بر مردم چه می‌شود؟

وی گفت: شرایط سخت معیشتی مردم، جدی است و برخورد با گردن‌کلفت‌های اقتصادی باید در اولویت باشد نه جریان‌های انقلابی که در مسیر حق سخن می‌گویند.