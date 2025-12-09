به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سلطانی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به روند روبه‌افزایش ابتلاء به بیماری‌های تنفسی عفونی اظهار کرد: از ابتدای آبان تا نیمه آبان امسال حدود ۹ هزار و ۴۰۰ نفر و از نیمه تا پایان آبان ۱۱ هزار نفر با علائم ناشی از آنفلوآنزا و سایر بیماری‌های تنفسی عفونی به مراکز درمانی زیرمجموعه دانشگاه جندی‌شاپور اهواز مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس داده‌های یک‌ونیم ماه گذشته، میزان مراجعه بیماران با مشکلات تنفسی در سطح استان حدود ۲۰ درصد بیشتر از دوره‌های مشابه بوده و این افزایش در اهواز، دزفول و آبادان محسوس‌تر گزارش شده است.

معاون درمان دانشگاه جندی‌شاپور اهواز با اشاره به تمهیدات درمانی ادامه داد: اگرچه در برخی بیمارستان‌ها ازدحام بیماران دیده می‌شود اما هیچ اختلالی در ارائه خدمات درمانی وجود ندارد و ظرفیت بخش‌های بستری و اورژانس در تمامی مراکز تقویت شده است.

به گفته سلطانی، برای رسیدگی فوری به بیماران خردسال، بخش ویژه ICU اورژانس کودکان در بیمارستان کودکان اهواز راه‌اندازی شده و از هفته جاری، تیم‌های تخصصی تنفسی و عفونی در شیفت‌های فوق‌العاده فعال هستند.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به الگوی فصلی بیماری‌ها، انتظار می‌رود شیوع آنفلوآنزا و بیماری‌های تنفسی تا اواخر دی و اوایل بهمن ادامه یابد و رعایت نکات بهداشتی، استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی و پرهیز از حضور در فضاهای بسته و شلوغ ضروری است.