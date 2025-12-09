  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

افزایش ۲۰ درصدی مراجعه بیماران تنفسی به بیمارستان‌های خوزستان

اهواز – معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: شمار بیماران با علائم تنفسی عفونی در بیمارستان‌های خوزستان نسبت به ابتدای آبان‌ماه، حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سلطانی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به روند روبه‌افزایش ابتلاء به بیماری‌های تنفسی عفونی اظهار کرد: از ابتدای آبان تا نیمه آبان امسال حدود ۹ هزار و ۴۰۰ نفر و از نیمه تا پایان آبان ۱۱ هزار نفر با علائم ناشی از آنفلوآنزا و سایر بیماری‌های تنفسی عفونی به مراکز درمانی زیرمجموعه دانشگاه جندی‌شاپور اهواز مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس داده‌های یک‌ونیم ماه گذشته، میزان مراجعه بیماران با مشکلات تنفسی در سطح استان حدود ۲۰ درصد بیشتر از دوره‌های مشابه بوده و این افزایش در اهواز، دزفول و آبادان محسوس‌تر گزارش شده است.

معاون درمان دانشگاه جندی‌شاپور اهواز با اشاره به تمهیدات درمانی ادامه داد: اگرچه در برخی بیمارستان‌ها ازدحام بیماران دیده می‌شود اما هیچ اختلالی در ارائه خدمات درمانی وجود ندارد و ظرفیت بخش‌های بستری و اورژانس در تمامی مراکز تقویت شده است.

به گفته سلطانی، برای رسیدگی فوری به بیماران خردسال، بخش ویژه ICU اورژانس کودکان در بیمارستان کودکان اهواز راه‌اندازی شده و از هفته جاری، تیم‌های تخصصی تنفسی و عفونی در شیفت‌های فوق‌العاده فعال هستند.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به الگوی فصلی بیماری‌ها، انتظار می‌رود شیوع آنفلوآنزا و بیماری‌های تنفسی تا اواخر دی و اوایل بهمن ادامه یابد و رعایت نکات بهداشتی، استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی و پرهیز از حضور در فضاهای بسته و شلوغ ضروری است.

