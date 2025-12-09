  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

بازی های پاراآسیایی جوانان - امارات

برگزاری دیدارهای تیم بسکتبال با ویلچر پسران سه نفره ایران با یک لژیونر

برگزاری دیدارهای تیم بسکتبال با ویلچر پسران سه نفره ایران با یک لژیونر

به گفته سرمربی تیم بسکتبال سه نفره جوانان، این تیم یک بازیکن لژیونر در ترکیب خود برای بازی‌های پاراآسیایی جوانان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، غلامرضا نامی سرمربی تیم بسکتبال سه نفره جوانان پسر درباره آخرین شرایط این تیم برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی جوانان اظهار داشت: امروز آخرین تمرین ملی‌پوشان در سالن محل برگزاری مسابقات برگزار شد. ما فردا با بنگلادش ، عراق و ژاپن بازی داریم و روز پنج‌شنبه مرحله حذفی و فینال برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: اردوهای خوبی را برای این اعزام داشتیم و تیم از آمادگی خوبی برخوردار است. طاها یارمحمدی به عنوان بازیکن لژیونر نیز به ما اضافه شده است و امیدوارم مدال خوش‌رنگی بگیریم و دل مردم را شاد کنیم.

نامی عنوان کرد: این اولین حضور تیم بسکتبال سه نفره در این بازی‌ها است و بتوانیم مقام خوبی را کسب کنیم. از مسئولان کمیته پارالمپیک ، فدراسیون جانبازان و توان یابان و انجمن بسکتبال بابت حمایت هایشان تشکر می‌کنیم و امیدوار با نتیجه‌ای خوب، پاسخ زحمات آنها را بدهیم.

کد خبر 6683316
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها