امیدواری سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران به قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، آذر همایونپور سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره جوانان دختر ایران، در حاشیه آخرین تمرین این تیم پیش از شروع بازیهای پاراآسیایی جوانان در امارات اظهار داشت: تیم ملی به لحاظ روحی و فنی در شرایط مطلوبی به سر میبرد و امیدوارم بهترین نتیجه را کسب کنیم و بتوانیم دل ایرانیان را شاد کنیم.
وی ادامه داد: دیدار فینال مصادف شده با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و به ایشان توسل کردهایم که کمک رسان تیم ما باشند.
همایونپور گفت: مسابقات با حضور سه تیم ایران، تایلند و بنگلادش به صورت دورهای است و حریف اصلی نیز تیم تایلند برای سکوی قهرمانی محسوب میشود.
