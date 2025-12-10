«نصیری» در پاراوزنه برداری به مدال نقره رسید

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، در ادامه رقابت های پاراوزنه برداری پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان که به میزبانی دبی در جریان است، امروز چهارشنبه در دسته ۵۴ کیلوگرم محمد جواد نصیری مقدم به مدال نقره رسید.

نصیری مقدم موفق شد با مهار وزنه های ۱۰۸ و ۱۱۵ در حرکات اول و دوم خود صاحب نشان نقره بازی ها شود. نصیری در حرکت سوم اما نتوانست موفق به مهار وزنه ۱۱۷ کیلوگرم شده تا با همان ۱۱۵ حرکت دوم به کار خود خاتمه دهد.

در پایان رقابت پاراوزنه برداران جوان در دسته ۵۴ کیلوگرم، وزنه بردار مغولستان با ۱۴۶ کیلوگرم قهرمان شد و طلا گرفت. وزنه بردار قزاقستان هم با ۱۱۲ کیلوگرم بعد از نصیری در جایگاه سوم قرار گرفت و برنزی شد.

در این دسته وزنی و در رده سنی نوجوانان وزنه بردار و نماینده کشور ازبکستان با مهار وزنه ۱۲۱ کیلوگرم هم طلایی شد و هم رکورد نوجوانان جهان را در پاراآسیایی دبی شکست.