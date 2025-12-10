  1. ورزش
بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

هت تریک طلا برای ورزش ایران/ رشیدی در پاراوزنه برداری قهرمان شد

ملی پوش جوان پاراوزنه برداری ایران موفق شد ضمن کسب عنوان قهرمانی این رشته در بازیهای پاراآسیایی، سومین ورزشکار طلایی کاروان ورزش کشورمان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، امیرعلی رشیدی نماینده پاراوزنه برداری جوانان کشورمان در رقابت دسته وزنی ۴۹ کیلوگرم گروه A برای کسب مدال طلای پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان با وزنه بردارانی از کشور عربستان، ازبکستان و عراق رقابت جذاب و میلیمتری داشت.

نماینده کشور ازبکستان نزدیکترین پاراوزنه بردار به نماینده کشورمان بود که در این رده سنی صاحب عناوین جهانی است. امیرعلی رشیدی اما با اقتدار و ثبت دو حرکت صحیح با مهار وزنه های ۱۲۶ در حرکت اول و ۱۲۹ کیلوگرم در حرکت دوم ضمن تثبیت مدال طلای خود سومین عنوان قهرمانی را در روز نخست بازی ها و رشته پاراوزنه برداری به کاروان کشورمان تقدیم کرد.

رشیدی در حرکت سوم به وزنه ۱۳۱ کیلوگرم حمله کرد که با سه چراغ قرمز داوران این حرکت او خطا اعلام شد.اما چون رقیب ازبکستانی رشیدی نیز نتوانسته بود این وزنه را مهار کند، طلای این دسته وزنی با مهار همان وزنه ۱۲۹ کیلوگرمی به نام رشیدی و پاراوزنه برداری ایران ثبت شد.

