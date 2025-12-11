تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، دیدار نهایی مسابقات بسکتبال با ویلچر سه نفره در بخش دختران بازی‌های پاراآسیایی جوانان میان ایران و تایلند برگزار شد.

در این دیدار، ملی پوشان بسکتبال با ویلچر دختران ایران با نتیجه ۱۳ به ۷ شکست خوردند و به عنوان نایب قهرمانی دست یافتند.

دیدار فینال برابر تایلند هفتمین دیدار دختران بسکتبال با ویلچر دختران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان بود. آنها امروز و پیش از دیدار فینال، طی دو دیدار موفق به شکست بنگلادش شدند و برابر تایلند هم شکست خوردند، ضمن اینکه روز گذشته هم تیم ملی ایران بنگلادش را شکست داده بود و در رقابت با تایلند هم صاحب یک برد و یک باخت شده بود.

بدین ترتیب تبم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران با مجموع ۵ برد و ۲ باخت و کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود در بازی‌های پاراآسیایی جوانان پایان داد.

زهرا نصری، رقیه صالحی، فاطمه مولایی و رقیه امیری ترکیب تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران را تشکیل می‌دهند، آذر همایونپور هدایت این تیم را بر عهده دارد.