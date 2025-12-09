برگزاری آئین بزرگداشت سیاوش طهمورث در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، مراسم تجلیل و بزرگداشت سیاوش طهمورث هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر کشور به پاس یک عمر فعالیتهای برجسته و پر ثمر در عرصه هنر بازیگری، در سی و هفتمین ماهنشست «در آستانه» کانون ادبی زمستان، روز جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۵ در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.
در این برنامه که مجری آن سجاد عزیزی آرام است، چهرههای نامدار شعر، موسیقی و سینما از جمله ایرج راد، رضا فیاضی، مهوش وقاری، زهرا سعیدی، غلامرضا کاظمی دینان، فرهنگ جولایی، نصرالله مدقالچی، سیما مافیها، حمید غلامعلی، محمدرضا چراغعلی، حسین فاضل، پرستو صابری، همایون حسینیان و تعدادی از هنرمندان نامآشنای کشور حضور پیدا میکنند.
در این برنامه شاعران و ترانهسرایانی همچون داود رحمتالهی، اصغر علیکرمی، ونوس رستمی به ارائه آثار خود خواهند پرداخت و هنرمندانی چون فواد امیری، وحید مهراد، مهدی دلیلیان، علی احمدیان، شایان کریمینژاد، راما قربانزاده، پندار آداب به اجرای قطعاتی از آثار موسیقایی خود میپردازند.
