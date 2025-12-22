برگزاری آئین نکوداشت یک هنرمند فقید موسیقی در ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر، به کوشش جمعی از هنرمندان موسیقی آئین نکوداشت کاوه کلهرنیا موسیقیدان و نوازنده سازهای دیوان و عود روز جمعه پنجم دی‌ در سالن فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

اجرای گروه موسیقی مرکب از دوستان و هم نوازان کاوه کلهرنیا، رونمایی از کتاب «کاوه» مشتمل بر چهل یادداشت و دلنوشته به مناسبت چهل سال زندگی هنری مرحوم کلهرنیا از جمله بخش هایی است که در این مراسم برگزار می شود.

کاوه کلهرنیا در پی یک سانحه رانندگی و پس از حدود یک هفته بستری بودن در بخش مراقبت‌های ویژه در بامداد هشتم آذر ۱۴۰۴ دار فانی را وداع گفت .

وی از جمله هنرمندان فعال عرصه موسیقی در حوزه آهنگسازی و نوازندگی سازهای دیوان و عود بود که بعد از فراگیری موسیقی در شهر کرمانشاه وارد فعالیت های اجرایی موسیقی شد که از آن جمله می توان به همکاری با گروه «ترنگ» و هنرمندانی چون جمشید عزیزخانی اشاره کرد.

این هنرمند در اجرای فرم‌ها و گویش‌های مختلف موسیقی کردی و لکی تسلط داشت و در آلبوم «شام آخر» با ناصر رزازی همکاری کرد.

مرحوم کلهرنیا در کنار موسیقی کردی به اتفاق دوستانش، گروه موسیقی «سایه» را تشکیل دادند و برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب در «خانه ارغوان»، به یاد شاعر نامدار امیرهوشنگ ابتهاج ۲ تصنیف را اجرا و منتشر کردند.

حضور در چندین رویداد ملی و بین المللی در کشورهای اتریش، ترکیه، سوئد و عراق برگزاری کنسرت با اردال ارزنجان از هنرمند مطرح موسیقی ترکیه، تدریس ساز دیوان و عود، نوازندگی سازهای تار و سه تار، سرایش شعر، نویسنده داستان های کوتاه، عضویت در کانون نخبگان کشور از جمله فعالیت هایی است که مرحوم کلهرنیا ضمن تحصیل در رشته پزشکی پیش روی مخاطبان قرار داده است.