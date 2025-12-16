گذشت از قصاص نفس در میامی؛ قاتل از چوبه دار رهایی یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق اکبری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری استان سمنان از گذشت اولیای دم نسبت به قصاص یک محکوم به اعدام در شهرستان میامی خبر داد و ابراز کرد: این نهمین مورد گذشت شکات از اجرای حکم اعدام طی سال جاری در استان سمنان است.

وی با بیان اینکه این بخشش در قالب پویش «به عشق حضرت زهرا (س) می‌بخشم» انجام شد، افزود: به این ترتیب فردی که به دلیل قتل محکوم به اعدام شده بود از چوبه دار رهایی یافت و به زندگی بازگشت.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه قتل مذکور در سال ۱۴۰۲ رخ داده بود، تاکید کرد: در جریان یک نزاع در شهرستان دامغان، فردی به دلیل عدم توانمندی در کنترل خشم خود فرد دیگری را مضروب ساخت که تلاش تیم پزشکی برای نجات وی، بی نتیجه ماند.

اکبری با بیان اینکه با تلاش مأموران انتظامی فرد ضارب بلافاصله شناسایی و دستگیر و در نهایت به بزه مرتکب شده اعتراف کرد، گفت: دادگاه بعد از بررسی‌های مکرر و مدون بنا به قانون بزه انتسابی را محرز دانست و این فرد به قصاص نفس محکوم شد.

وی با بیان اینکه با تلاش دستگاه قضائی شهرستان میامی، مددکاران، همکاران قضائی و اداری و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های میانجیگری و دعوت به پیوستن پویش «به عشق حضرت زهرا (س) می‌بخشم» در نهایت خانواده اولیای دم رضایت خود را مبنی بر اعدام نشدن این فرد اعلام کردند.