جزئیات جدید پرونده قتل «منصوره قدیری» اعلام شد

وکیل اولیای دم مرحومه منصوره قدیری اعلام کرد: با وجود ارجاع پرونده قتل مرحومه منصوره قدیری به شعبه سازش، اولیای دم صراحتاً اعلام کردند که رضایتی برای صلح و سازش ندارند.

مجید اسدی، وکیل اولیای دم مرحومه منصوره قدیری، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: پرونده در حال حاضر در شعبه ۳ اجرای احکام قرار دارد. موضوع تفاضل دیه از محل طلب مهریه مقتول که به اولیای دم ارث رسیده بود، پرداخت شده و اکنون اجرای احکام باید نظر و تصمیم نهایی خود را اعلام کند، اما تا این لحظه خبری از سوی اجرای احکام اعلام نشده است.

وی افزود: این پرونده به شعبه سازش ارجاع شد، اما اولیای دم رضایتی برای صلح و سازش نداشتند و در حال حاضر منتظر اعلام نظر اجرای احکام هستیم.

گفتنی است، مرحومه منصوره قدیری، خبرنگار و پژوهشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، از فعالان حوزه رسانه و پژوهش‌های اجتماعی بود. وی در پی یک پرونده جنایی جان خود را از دست داد که پس از وقوع حادثه، پرونده قضائی آن با عنوان قتل عمد در دستگاه قضائی تشکیل شد.

