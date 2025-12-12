به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علیرضا جنیدی، فرمانده سپاه ناحیه بردسکن شامگاه جمعه در این مراسم که با حضور فرماندهی انتظامی شهرستان، امام جمعه موقت، نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بردسکن، رؤسای ادارات، کارکنان ناحیه مقاومت بسیج و جمعی از بسیجیان در فرهنگسرای مهر خاتم‌الانبیاء (ص) برگزار شد، بر ضرورت توجه به شاخص‌های تخصصی، ارتقای کیفیت عملکرد رده‌ها، تقویت مدیریت تعالی‌بخش و الگوگیری از مجموعه‌های موفق تأکید کرد.

فرمانده سپاه ناحیه بردسکن افزود: هر پایگاه و حوزه بسیج باید با معیارهای مشخص علمی و عملی ارزیابی شود تا برترین‌ها به‌صورت عادلانه و مبتنی بر عملکرد واقعی شناسایی شوند.

وی گفت: ارتقای کیفیت فعالیت‌ها موجب افزایش توان بسیج در خدمت‌رسانی فرهنگی، اجتماعی و امنیتی خواهد شد و مدیریت تعالی‌بخش، با هدایت رده‌ها به سمت سازمان‌دهی کارآمد و شایسته‌سالاری، انگیزه و مسئولیت‌پذیری نیروها را تقویت می‌کند.

اضافه می‌شود؛ در این دوره از جشنواره، ۶۰ نفر از منتخبین بسیج در رده‌های مختلف شامل پایگاه‌ها، حوزه‌های مقاومت، حلقه‌های صالحین، حوزه نمایندگی و حفاظت اطلاعات که طبق ارزیابی‌های تخصصی سال ۱۴۰۳ دارای عملکرد برتر بودند، مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.

همچنین همزمان با این آئین، جشنواره حضرت علی‌اکبر (ع) با هدف تجلیل از سربازان نمونه نیز مطابق برنامه سالانه برگزار شد.

جشنواره مالک اشتر امسال نیز فرصتی فراهم کرد تا ضمن معرفی الگوهای موفق بسیجی، زمینه ارتقای کیفیت فعالیت‌ها، افزایش انگیزه‌های سازمانی و تقویت رقابت سالم در رده‌های مختلف بسیج شهرستان بیش از پیش مهیا شود.