حدود ۱۵ هزار خودرو در آستانه تحویل به جانبازان است

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم اروز مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تدبیر مهندس اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در رابطه با واردات خودرو جانبازان مشمول، گفت: تاکنون ۸ جلسه فی ما بین معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزیر صمت و یک جلسه آن نیز با حضور رؤسای دستگاه‌های مرتبط از جمله رؤسای سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد، سازمان بازرسی کل کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و پلیس راهور فراجا برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه خوشبختانه ۹۰ درصد ارز مورد نیاز واردات خودرو جانبازان از سوی بانک مرکزی تأمین و تخصیص داده شده، افزود: در آخرین جلسه برگزار شده بین رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزیر صمت مقرر شد کمیته واردات خودرو جانبازان هر هفته در محل بنیاد شهید برگزار شود و در این راستا ۱۷ جلسه تشکیل و با دعوت و حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی امر، موانع موجود از جمله موانع مربوط به تأییدیه‌های استاندارد و محیط‌زیست پیرامون واردات خودرو جانبازان پیگیری و مرتفع شد.

اروز با اشاره به آخرین آمار واصله از وزارت صمت در رابطه واردات خودرو جانبازان اظهار کرد: ۲۲ هزار و ۶۹۸ جانباز مشمول برای تکمیل پرونده اقدام کردند که ۸ هزار و ۵۲۶ خودرو به صورت شخصی و مابقی از طریق شرکت‌های مورد تأیید وزارت صمت اقدام شده است.

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ارائه پیامک‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان مشمول دریافت واردات خودرو و همچنین مصاحبه با رسانه‌های مختلف جهت آگاه سازی و هشدار مقاصد سو غیرقانونی و منفعت طلبانه افراد سودجو و لزوم توجه جانبازان گرامی به این موضوع، گفت: این موضوع از سوی بنیاد شهید به مراکز نظارتی از جمله پلیس اقتصادی فراجا و سایر سازمان‌های نظارتی منتقل شده و توسط معاونت حقوقی بنیاد شهید نیز مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان متولی واردات خودروی جانبازان پیگیر هرگونه شکایت از سوی جانبازان گرانقدر است، تصریح کرد: در هر مرحله از فرآیند واردات خودرو، جانبازان گرامی با مراجعه به اتاق خودرو بنیاد شهید یا بازرسی وزارت صمت می‌توانند بروز هرگونه مشکل یا تخلف را به منظور پیگیری گزارش کنند.