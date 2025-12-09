جهاد تبیین برای سازمان تبلیغات اسلامی واجب عینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر گرجی بعدازظهر سه‌شنبه در همایش «زندگی با آیه‌ها» اظهار کرد: خدا را شاکریم که در مجموعه‌ای خدمت می‌کنیم که مأموریت و رسالت آن با معارف دین اسلام پیوند خورده است و شعار اصلی سازمان تبلیغات اسلامی، تبلیغ رسالت الهی است.

وی افزود: یکی از آرزوهای بزرگ هر مسلمان، جهاد در راه خداست و چه سعادتی بالاتر از آنکه خدمت در سازمان تبلیغات اسلامی بتواند به شهادت در این مسیر منتهی شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان با تفسیر آیات سوره «صف» گفت: خداوند در این سوره انسان را به تجارتی فرا می‌خواند که او را از عذاب دردناک نجات می‌دهد. تجارت با خدا نه‌تنها انسان را از فقر مادی رهایی می‌بخشد، بلکه نجات‌دهنده او در دنیا و آخرت است.

وی با اشاره به اینکه این تجارت دو وجه دارد، افزود: جهاد با اموال و جهاد با انفس دو بخش اصلی معامله با خدا هستند؛ جهادی که انسان را از وابستگی‌های دنیایی رها ساخته و به مقام رضای الهی می‌رساند.

حجت‌الاسلام گرجی با بیان اینکه جهاد تبیین مأموریت اصلی رهبر معظم انقلاب برای فعالان فرهنگی است، تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی تنها نهادی که رهبر معظم انقلاب صراحتاً محوریت جهاد تبیین را برای آن تعیین کرده‌اند، سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی عنوان کرد: جهاد تبیین برای سایر نهادها ممکن است واجب کفایی باشد، اما برای سازمان تبلیغات اسلامی واجب عینی است و حتی اگر همه دستگاه‌ها در این عرصه فعال باشند، مسئولیت از دوش این سازمان برداشته نمی‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان افزود: در میدان جهاد تبیین باید هم‌زمان توفیق جهاد با اموال و جهاد با انفس را به‌دست آوریم، چرا که جهاد واقعی زمانی تحقق پیدا می‌کند که انسان فراتر از وظایف اداری عمل کند و در میدان عمل از نفس خود عبور دهد.

حجت‌الاسلام گرجی تأکید کرد: اگر کارمند سازمانی از ساعت هفت تا چهارده به وظیفه‌اش عمل کند و صرفاً بر اساس قرارداد اداری کار کند، هرچند مسئولیت خود را انجام داده اما وارد میدان جهادی نشده است. کار جهادی یعنی فراتر رفتن از مرز وظیفه و اقدام در مسیر خدا.

وی خاطرنشان کرد: جهاد اموال و جهاد انفس تنها در عرصه شهادت معنا نمی‌شود، بلکه مبارزه با نفس امّاره نیز جهاد است و پایان این مسیر به شهادت ختم می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان خاطرنشان کرد: خداوند غیورتر از آن است که بندگانش کاری برای او انجام دهند و تا قیامت از پاداش آن بی‌نصیب بمانند. پروردگار متعال بخشی از مزد عمل بندگان را در دنیا عطا می‌کند و همه آن را در آخرت به‌کمال می‌رساند.

وی با تشریح مفهوم زندگی با آیه‌ها بیان کرد: قرآن کریم باید از حالت تشریفاتی و مجالس ختم عبور کرده و وارد زندگی روزمره مردم شود. آیات الهی برای خواندن فاتحه نازل نشده‌اند، بلکه راهنمای زندگی انسان‌اند.

گرجی افزود: قرآن، یادگار نبی مکرم اسلام (ص)، روز قیامت از کسانی شکایت می‌کند که آن را مهجور گذاشتند و در عمل به آن روی نیاوردند. هدف ما باید پیوند دادن زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم با هدایت آیات قرآن باشد.

وی در پایان تأکید کرد: در عصر فتنه‌ها باید گوش‌به‌فرمان ولی‌فقیه بود و طرح زندگی با آیه‌ها را نه به‌عنوان وظیفه سازمانی بلکه به‌عنوان یک مسئولیت ایمانی و انقلابی دنبال کرد تا موج جدیدی از بازگشت به قرآن در جامعه شکل گیرد.