به گزارش خبرگزاری مهر، معاون تعلیم و تربیت بسیج سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام گفت: جشن ملی چلچراغ آیه‌ها همزمان با میلاد حضرت زهرا (س) و تکریم از برترین‌های سی‌ودومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج همزمان با سراسر کشور در استان چهارمحال و بختیاری نیز برگزار می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین مسلم رئیسی افزود: هدف اصل این برنامه، ترویج معارف نورانی قرآن کریم و ایجاد پیوند عمیق‌تر اقشار مختلف مردم با مفاهیم دینی است.

وی خاطرنشان کرد: جشن قرآنی چلچراغ آیه‌ها در سراسر استان چهارمحال و بختیاری همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با برنامه‌های متنوع شامل؛ تلاوت آیات کلام الله مجید، اجرای سرودهای انقلابی و آئینی، سخنرانی‌های کوتاه اخلاقی، حضور چهره‌های شاخص قرآنی و برگزاری مسابقات فرهنگی و مدیحه سرایی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر است.

معاون تعلیم و تربیت بسیج استان با اشاره به حضور ۲۵ مدرس مجرب و آموزش دیده قرآنی در سطح رده‌های بسیج استان چهارمحال و بختیاری، خاطرنشان کرد: در راستای فرهنگ سازی قرآنی و سهولت پرورش چهره‌های قرآنی، از مجموع ۶ دارالقران مصوب بسیج در استان چهارمحال و بختیاری، تاکنون ۳ مجموعه راه اندازی و تجهیز شده که مابقی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از راه اندازی گروه‌های جهادی قرآنی، جلسات خانگی قرآنی و … در سطح استان خبرداد و گفت: مرحله استانی مسابقات قرآنی بسیج نیز ۲۷ آذر در شهرکرد برگزار خواهد شد.