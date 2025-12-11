  1. استانها
سرهنگ جعفری: ارزش‌های قرآنی سرمایه ماندگار نسل آینده است

فومن - فرمانده سپاه ناحیه فومن با تأکید بر نقش نوجوانان قرآنی در آینده کشور گفت: ارزش‌های قرآنی سرمایه ماندگار نسل آینده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن جعفری شامگاه پنج‌شنبه در مراسم سراسری «چلچراغ آیه‌ها» که با حضور آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در گیلان، جمعی از مسئولان استانی و خانواده‌های معظم شهدا در فومن برگزار شد، ضمن ادای احترام به شخصیت آیت‌الله بهجت (ره) و خوش‌آمدگویی به حاضران اظهار کرد: این مراسم در فضایی معنوی و با حضور نوجوانان و فعالان قرآنی که در مسابقات مختلف حائز رتبه شده‌اند، برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه فومن با اشاره به پخش مستقیم برنامه از شبکه‌های ملی و استانی افزود: برنامه سراسری چلچراغ آیه‌ها حاصل یک سال تلاش ارزشمند سازمان بسیج مستضعفین و معاونت تعلیم و تربیت سپاه در سراسر کشور است و امروز در استان گیلان شاهد برگزاری باشکوه آن هستیم.

وی با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب، شهدای صدر اسلام و شهدای امنیت و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی ادامه داد: امیدواریم در قیامت شرمنده شهدا نباشیم و ادامه‌دهنده راه نورانی آنان باشیم.

جعفری با بیان اینکه نوجوانان و جوانان قرآنی حاضر در مراسم، سرمایه‌های معنوی کشور هستند، تصریح کرد: تجلیل از حافظان و قاریان قرآن، قدردانی از تلاش مربیان و مجموعه‌های قرآنی در سپاه و بسیج است؛ تلاش‌هایی که امروز ثمره آن در این گردهمایی مشاهده می‌شود.

وی همچنین میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن را به حضار و بانوان شرکت‌کننده تبریک گفت و افزود: امیدواریم همه ما مشمول شفاعت حضرت زهرا (س) قرار گیریم.

