به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن جعفری شامگاه پنجشنبه در مراسم سراسری «چلچراغ آیهها» که با حضور آیتالله رسول فلاحتی نماینده ولیفقیه در گیلان، جمعی از مسئولان استانی و خانوادههای معظم شهدا در فومن برگزار شد، ضمن ادای احترام به شخصیت آیتالله بهجت (ره) و خوشآمدگویی به حاضران اظهار کرد: این مراسم در فضایی معنوی و با حضور نوجوانان و فعالان قرآنی که در مسابقات مختلف حائز رتبه شدهاند، برگزار میشود.
فرمانده سپاه ناحیه فومن با اشاره به پخش مستقیم برنامه از شبکههای ملی و استانی افزود: برنامه سراسری چلچراغ آیهها حاصل یک سال تلاش ارزشمند سازمان بسیج مستضعفین و معاونت تعلیم و تربیت سپاه در سراسر کشور است و امروز در استان گیلان شاهد برگزاری باشکوه آن هستیم.
وی با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب، شهدای صدر اسلام و شهدای امنیت و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی ادامه داد: امیدواریم در قیامت شرمنده شهدا نباشیم و ادامهدهنده راه نورانی آنان باشیم.
جعفری با بیان اینکه نوجوانان و جوانان قرآنی حاضر در مراسم، سرمایههای معنوی کشور هستند، تصریح کرد: تجلیل از حافظان و قاریان قرآن، قدردانی از تلاش مربیان و مجموعههای قرآنی در سپاه و بسیج است؛ تلاشهایی که امروز ثمره آن در این گردهمایی مشاهده میشود.
وی همچنین میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن را به حضار و بانوان شرکتکننده تبریک گفت و افزود: امیدواریم همه ما مشمول شفاعت حضرت زهرا (س) قرار گیریم.
