سی و یکمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در ۲۳ رشته برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مرحله سی و یکمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور همزمان با برگزاری امتحانات آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در مجموعه های امتحانی مندرج در جدول ذیل برگزار می شود.

جدول مجموعه های امتحانی دوره سی و یکم المپیاد علمی دانشجویی کشور

کد مجموعه امتحانی ۱۱۰۱ زبان و ادبیات فارسی ۱۲۰۸ ریاضی ۱۱۰۲ علوم جغرافیایی ۱۲۱۳ زیست شناسی گیاهی و جانوری ۱۱۰۵ علوم اقتصادی ۱۲۵۱ مهندسی برق ۱۱۱۱ علوم قرآن و حدیث ۱۲۵۷ مهندسی شیمی ۱۱۱۷ علوم تربیتی ۱۲۵۹ مهندسی صنایع ۱۱۲۶ حقوق ۱۱۳۳ روانشناسی ۱۲۰۱ علوم زمین ۱۲۶۷ مهندسی مکانیک ۱۲۰۳ شیمی ۱۲۷۲ مهندسی مواد ۱۲۰۴ فیزیک ۱۲۷۷ مهندسی کامپیوتر ۱۲۰۶ زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۳۰۳ اگرواکولوژی و ژنتیک گیاهی ۱۲۰۷ آمار ۱۳۶۲ طراحی صنعتی ۱۲۶۴ مهندسی عمران

در سال ۱۴۰۵ نیز همانند سال ۱۴۰۴ علاوه بر ۲۳ رشته المپیادی اعلام شده، المپیاد بین رشته ای «علوم و فناوری های سلولهای بنیادی و مهندسی بافت» نیز برگزار می شود.

پس از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد، نفرات برگزیده در مجموعه های امتحانی «شـیمی»، «زیست شناسی»، «مهندسی شـیمی»، «مهندسی صنایع»، «مهندسی مواد»، «مهندسی کشاورزی»، «مهندسی برق»، «مهندسی مکانیک» و «مهندسی پزشکی» از سوی شورای مربوط در سازمان سنجش تعیین و این افراد در صورت علاقمندی می توانند به جای شرکت در رشته اصلی المپیاد مربوط، در المپیاد « علوم و فناوری های سلولهای بنیادی و مهندسی بافت» شرکت کنند.

دانشجویانی که حداقل ۷۰ واحد درسی گذرانده باشند، می توانند متقاضی شرکت در المپیاد رشته های یاد شده باشند. این افراد باید فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی را همانند سایر متقاضیان تکمیل کنند.

دروس امتحانی مرحله اول رشته های المپیاد، همانند دروس امتحانی مقطع کارشناسی ارشد این رشته ها خواهد بود. منتخبین مرحله اول المپیاد علمی دانشجویی، بر اساس نمرات اکتسابی متقاضی در آزمون رشته های مذکور و بدون احتساب نمره معدل کارشناسی، تعیین و از طریق درگاه مرکز المپیاد سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

منتخبین مرحله اول المپیاد متمرکز به همراه منتخبین المپیاد غیرمتمرکز (اسامی اعلام شده از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور) می توانند در آزمون تشریحی مرحله دوم (نهایی) المپیاد علمی دانشجویی کشور، شرکت کنند.

دانشجویان سال سوم متقاضی شرکت در المپیاد دانشجویی کشور مجاز به انتخاب رشته برای مقطع کارشناسی ارشد نیستند و لازم است در تقاضانامه ثبت نام، بند مربوط (منحصراً متقاضی شرکت در المپیاد هستم) را علامتگذاری کنند.

تبصره ۱: دانشجویان متقاضی باید تمامی اطلاعات فرم تقاضانامه ثبت نام را، همانند سایر متقاضیان تکمیل کنند.

تبصره ۲: منتخبین مرحله اول المپیاد متمرکز (اسامی اعلام شده از طریق درگاه مرکز المپیاد سازمان سنجش آموزش کشور پس از اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد) از اداره کل آموزش محل تحصیل خود گواهی اشتغال به تحصیل را دریافت کنند و سپس از طریق پست الکترونیکی مرکز المپیاد به نشانی: olympiad@sanjesh.org ارسال کنند.

تبصره ۳: متقاضیان شرکت در المپیاد متمرکز و غیرمتمرکز باید در زمان شرکت در آزمون المپیاد (در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵ -۱۴۰۴) دانشجو باشند.

تبصره ۴: فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی نمی توانند در المپیاد علمی دانشجویی کشور شرکت کنند.

تبصره ۵: مدال آوران المپیاد در هر رشته در سنوات گذشته، نمی توانند مجدداً در المپیاد همان رشته و در المپیادهای سالهای بعد شرکت کنند.

تبصره ۶: دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در حال تحصیل در ترم آخر بوده و تحصیلات خود را در ۷ ترم تحصیلی به پایان می رسانند، در صورت ارائه گواهی فارغ التحصیلی می توانند در المپیاد علمی دانشجویی شرکت کنند.